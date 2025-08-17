Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

An Giang: 2 du khách tử vong khi chèo thuyền sup ở đảo Hòn Tre

Bách Hỷ
Bách Hỷ
17/08/2025 19:13 GMT+7

Trong lúc trải nghiệm chèo thuyền sup tại bãi tắm thuộc đảo Hòn Tre (xã Tiên Hải, An Giang), 2 du khách bị sóng đánh ra xa và rơi xuống biển tử vong.

Ngày 17.8, lãnh đạo UBND xã Tiên Hải, tỉnh An Giang (trước đây là xã Tiên Hải, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 du khách tử vong trong lúc trải nghiệm chèo thuyền sup.

An Giang: Hai du khách tử vong khi chèo thuyền sup trên biển - Ảnh 1.

Một góc đảo Hòn Tre, thuộc xã Tiên Hải, An Giang

ẢNH: BÁCH HỶ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 ngày 16.8, chị L.T.T.V (19 tuổi) và em họ là P.T.T.V (14 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hưng, An Giang) và các thành viên trong gia đình tắm biển tại bãi tắm ở đảo Hòn Tre, xã Tiên Hải.

Sau đó, nhiều người lớn trong gia đình lên bờ. Lúc này, dưới biển chỉ còn 4 người, trong đó, L.T.T.V và cháu P.T.T.V ngồi trên thuyền sup và được thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau. Nam thanh niên còn lại ở phía bờ quan sát.

Được một lúc, người đẩy hụt tay khiến thuyền sup trôi ra xa. Chị L.T.T.V và P.T.T.V tiếp tục chèo một đoạn thì gặp sóng lớn, thuyền lật khiến cả 2 rơi xuống biển.

Thiếu niên đi cùng vội vào bờ kêu cứu. Một lát sau, mọi người tìm thấy chị L.T.T.V trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Khoảng một giờ sau, lực lượng cứu hộ tìm được nạn nhân P.T.T.V. Dù được đưa đến trạm xá cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ 2 du khách tử vong khi trải nghiệm chèo thuyền sup.

