Cần trang bị kỹ năng khi chèo thuyền SUP

Thuyền SUP có thể sử dụng cả ở sông, hồ, biển và bơi khá đơn giản, cho dù người sử dụng có thể chưa tập luyện. Vì vậy nó là trò chơi khá hấp dẫn, có thể giải trí ở bất kỳ lứa tuổi nào, chứ không riêng các bạn trẻ. Số người đam mê chèo SUP mỗi ngày một tăng cao ở vùng du lịch biển Mũi Né (Bình Thuận) cũng như các vùng biển hiện nay. Mới đây, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã tổ chức một cuộc thi chèo SUP, thu hút khá nhiều du khách tham gia. Không biết có phải từ khi cuộc thi này diễn ra mà dịch vụ cho thuê thuyền SUP trên đảo Phú Quý ngày càng nhiều. Nhiều bạn trẻ từ các nơi rủ nhau đến Phú Quý để chèo thuyền SUP có tính giải trí hơn là mục đích thể thao.

Mới đây, một nhóm bạn trẻ từ Lâm Đồng rủ nhau ra đảo Phú Quý du lịch và chèo thuyền SUP (vùng biển xã Long Hải) và gặp nạn. Dù không có hướng dẫn viên hay huấn luyện viên, nhưng có 6 du khách trẻ đã tự ý dùng 2 chiếc thuyền SUP bơi ra biển. Chỉ ra được 200 m thì 2 chiếc thuyền SUP bị sóng biển đánh lật úp và gặp nạn. Một bạn trẻ trong số đó tự bơi được vào bờ, 3 bạn khác được cứu kịp thời, có một nữ du khách trẻ (mới 19 tuổi) đã được cứu sống kỳ diệu sau một đêm ôm phao lênh đênh trên biển. Trong số 6 du khách gặp nạn hôm đó, có một người đã không gặp may mắn, mãi đến 8 ngày sau mới tìm thấy thi thể trên biển.

Dĩ nhiên không thể "đổ thừa" hết cho thuyền SUP, vì một phần của nguyên nhân dẫn đến sự cố mà các bạn trẻ gặp nạn trên biển Phú Quý vừa qua do thiếu kỹ năng. Và sự cố trên như lời cảnh báo các bạn trẻ đi du lịch biển, cần thận trọng khi tắm biển, trong đó có chèo thuyền SUP. Đừng để vì thiếu kỹ năng dẫn đến những nỗi buồn cho gia đình và mọi người xung quanh.