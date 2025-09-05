EVNNPC cảnh báo thông tin sai sự thật về hóa đơn tiền điện trên mạng xã hội

Thực tế từ một vụ việc tại Thanh Hóa

Ngày 4.9, Công an xã Quảng Chính (Thanh Hóa) đã mời công dân C.T.H lên làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, cho rằng hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường và nghi ngờ việc ghi chỉ số công tơ. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, nhiều trang còn xuyên tạc, thêm thắt nội dung.

Qua xác minh, hộ dân này mua điện từ Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa - một đơn vị bán điện nông thôn không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. Công dân C.T.H sau đó đã thừa nhận sai sót, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Trường hợp các khách hàng mua điện qua các đơn vị, tổ chức ngoài EVN, trong tương lai, nếu EVNNPC được tiếp nhận và quản lý vận hành bán điện trong khu vực này, Tổng công ty cũng như các công ty điện lực thành viên sẵn sàng nguồn lực để tổ chức kinh doanh bán điện và phục vụ khách hàng với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

Công an xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa mời và làm việc với công dân C.T.H về việc đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội

Hiện tượng "copy kiến nghị" để câu view

Song song đó, EVNNPC ghi nhận trên các hội nhóm Facebook nhiều bài viết kêu gọi "ký tên" và "chia sẻ" kiến nghị về việc hóa đơn điện tháng 8 tăng cao. Những nội dung này thường được sao chép nguyên trạng, không nêu số liệu cụ thể, không có dẫn chứng từ khách hàng thật nhưng lại kèm lời kêu gọi:

"Mỗi lượt chia sẻ là một chữ ký kiến nghị gửi tới Công ty Điện lực!".

Ví dụ: tus "Kính gửi: Công ty Điện lực Tỉnh Hưng Yên

Tháng 8,2025, theo phản ánh của rất nhiều hộ dân và đang lan truyền rộng rãi trên internet, tiền điện sinh hoạt tại nhiều khu vực trong tỉnh Hưng Yên tăng cao bất thường so với các tháng trước, trong khi mức sử dụng điện không thay đổi đáng kể.

Chúng tôi, đại diện cho đông đảo nhân dân, đồng lòng kiến nghị Công ty Điện lực Tỉnh Hưng Yên:

1. Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân của việc tăng giá điện bất thường.

2. Công khai, minh bạch cách tính và phương pháp ghi chỉ số.

3. Có giải pháp xử lý thỏa đáng nếu phát hiện sai sót.

Rất mong Quý Công ty sớm có phản hồi chính thức để nhân dân yên tâm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 03 tháng 9 năm 2025

NHỮNG GIA ĐÌNH NÀO TIỀN ĐIỆN BỊ TĂNG ĐỘT BIẾN CHÊNH LỆCH NHIỀU THÌ HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY, MỖI LƯỢT CHIA SẺ LÀ XEM NHƯ MỘT CHỮ KÝ KIẾN NGHỊ TỚI CTY ĐIỆN LỰC !"

Thông tin này sau được các Facebooker copy nguyên trạng về tường nhà mình hoặc page được tạo lập cá nhân để kiến nghị.

Nội dung đăng trên Facebook cá nhân C.T.H sáng ngày 4.9.2025 gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành điện

Mẫu kiến nghị được copy chia sẻ trên mạng xã hội

Mẫu kiến nghị không nêu số liệu cụ thể, không có dẫn chứng từ khách hàng thật

Mọi thắc mắc của khách hàng về hóa đơn điện đều được tiếp nhận, xác minh

EVNNPC khẳng định, mọi thắc mắc của khách hàng về hóa đơn điện đều được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh minh bạch. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số Tổng đài 19006769 hoặc liên hệ Công ty Điện lực địa phương để được hỗ trợ, đối chiếu chỉ số công tơ, lịch ghi điện, phương pháp tính tiền. Ngành điện luôn công khai - minh bạch - chính xác và trân trọng mọi phản hồi từ người dân.

Với những thông tin lan tràn trên mạng mạng xã hội không đúng sự thật, chưa có kiểm chứng, cố tình chia sẻ thông tin quy chụp, vu khống thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm với thông tin đăng tải

Với phương châm "Khách hàng là trung tâm", EVNNPC cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Bắc để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, minh bạch và bền vững.