Thời sự

Tìm thấy 2 nạn nhân vụ đuối nước tại hồ 'Tuyệt tình cốc'

Hữu Tú
Hữu Tú
04/09/2025 09:28 GMT+7

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước tại hồ 'Tuyệt tình cốc', khu vực thủy điện Sêrêpốk 3 (Đắk Lắk).

Ngày 4.9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer (thuộc H.Buôn Đôn, Đắk Lắk cũ) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ nước (còn được người dân gọi là hồ Tuyệt tình cốc) tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.

Tìm thấy 2 nạn nhân trong vụ đuối nước tại hồ Tuyệt tình cốc- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân đuối nước tại khu vực hồ "Tuyệt tình cốc"

ẢNH: T.X

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 2.9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú P.Buôn Ma Thuột (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) vào chơi tại khu vực hồ.

Sau đó, anh T.T.T (21 tuổi) xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này, anh N.T.A (21 tuổi) và B.Q.C (21 tuổi) đã nhảy xuống cứu anh T. nhưng sau đó cả ba cùng bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (2.9), thi thể của anh T.T.T được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, khu vực hồ "Tuyệt tình cốc" có độ sâu khoảng 30 m, nước đục nên khiến việc lực lượng chức tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

