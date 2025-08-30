Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ phát hiện mại dâm trong cơ sở massage ở Đắk Lắk: Khởi tố 5 bị can

Hữu Tú
Hữu Tú
30/08/2025 19:56 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can hoạt động mại dâm ở 2 cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn.

Ngày 30.8, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Khởi tố 5 đối tượng có hoạt động mại dâm ở cơ sở massage - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố chủ quán, nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm

ẢNH: S.Đ

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam H.C.Đ (44 tuổi, chủ cơ sở massage Thanh Hằng) cùng 2 nhân viên là N.H.T (34 tuổi, trú tại xã Hòa Phú - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) và N.V.N (22 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.T.D (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và V.T.H.T (19 tuổi, trú tại xã Ea Rốk - thuộc H.Ea Súp, Đắk Lắk cũ) là nhân viên massage Yoko để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đồng thời, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn, phát hiện nhiều nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Tin liên quan

Phát hiện nhiều cặp nam nữ mua bán dâm ở cơ sở massage

Phát hiện nhiều cặp nam nữ mua bán dâm ở cơ sở massage

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn, phát hiện nhiều nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Quảng Ngãi: Đột kích cơ sở massage, triệt phá ổ mại dâm tinh vi

Khám phá thêm chủ đề

mại dâm Đắk Lắk mua bán dâm massage môi giới mại dâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận