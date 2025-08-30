Vụ phát hiện mại dâm trong cơ sở massage ở Đắk Lắk: Khởi tố 5 bị can

Ngày 30.8, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố chủ quán, nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm ẢNH: S.Đ

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam H.C.Đ (44 tuổi, chủ cơ sở massage Thanh Hằng) cùng 2 nhân viên là N.H.T (34 tuổi, trú tại xã Hòa Phú - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) và N.V.N (22 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.T.D (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và V.T.H.T (19 tuổi, trú tại xã Ea Rốk - thuộc H.Ea Súp, Đắk Lắk cũ) là nhân viên massage Yoko để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đồng thời, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn, phát hiện nhiều nam nữ có hành vi mua bán dâm.