Khởi tố hai bị can giết người sau khi xảy ra mâu thuẫn tại quán nhậu

Ngày 27.7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai bị can để điều tra về hành vi giết người, gồm: Phan Huỳnh Thế Phú (16 tuổi, ở P.Buôn Ma Thuột ) và Thái Quốc Cường (20 tuổi, ở P.Thành Nhất - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Hai bị can dùng hung khí đâm người khác trong lúc ăn nhậu ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 21.7, Phú và Cường cùng nhóm bạn đến quán lẩu nướng đêm trên đường Lê Thánh Tông (P.Buôn Ma Thuột cũ) để ăn nhậu. Khi đi, Phú mang theo một con dao dài 19,5 cm, Cường mang theo một chiếc kéo kim loại dài 14 cm.

Tại quán nhậu, nhóm của Phú và Cường gặp nhóm của Nguyễn Anh Thi (26 tuổi) và Nguyễn Phước Quý (21 tuổi, cùng ở tỉnh Đắk Lắk) đến ngồi nhậu ở bàn kế bên.

Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Phú và Cường cho rằng nhóm Thi nhìn đểu nên đã nhắn tin bàn bạc đánh nhóm Thi. Cùng lúc đó, do bàn nhậu của Phú mở nhạc to nên nhóm của Thi có nhắc nhở. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cả hai nhóm đã lao vào đánh nhau.

Lúc này, Phú rút con dao từ trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người Thi và Quý. Sau đó, Thi và Quý được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương thấu bụng, thủng dạ dày, tổn thương lách.

Vụ án giết người đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.