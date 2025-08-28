Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ một cựu phó chánh án ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
28/08/2025 09:26 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa tạm giữ một cựu Phó chánh án TAND khu vực 1 (Đắk Lắk) liên quan việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TAND cấp cao TP.Đà Nẵng.

pNgày 28.8, thông tin từ đại diện TAND khu vực 1 (Đắk Lắk), đơn vị này đã nhận thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về việc tạm giữ ông T.D.Đ, cựu Phó chánh án TAND TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ – nay là TAND khu vực 1, Đắk Lắk.

Tạm giữ một cựu Phó chánh án ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

TAND khu vực 1 (Đắk Lắk) - nơi ông T.D.Đ từng công tác

ẢNH: H.T

Theo đại diện TAND khu vực, ngày 18.8, ông Đ. có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 25.8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý cho ông Đ. nghỉ việc.

Việc Cơ quan điều tra Viện KSND tạm giữ ông Đ. nhằm phục vụ mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TAND cấp cao TP.Đà Nẵng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra tội nhận hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Văn Tú, thẩm phán Tòa kinh tế TAND tỉnh Đắk Lắk, để điều tra tội đưa hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Kim Khánh, thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi môi giới hối lộ.

