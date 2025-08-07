Đắk Lắk: Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng

Ngày 7.8, thông tin từ UBND P.Tân An (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng tại một nương rẫy trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ người đàn ông tử vong dưới giếng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân đi làm rẫy tại thôn 2, P.Tân An (thuộc xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột cũ) phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng. Sau đó, người dân trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa thi thể người đàn ông lên mặt đất để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là T.T.Đ (36 tuổi, trú tại P.Tân An, Đắk Lắk). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.