Quảng Trị: Bắt 3 nghi phạm vận chuyển ma túy

Ngày 5.9, thông tin từ Hải đội 202 (Vùng 2 Hải quân) cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: HẢI ĐỘI 202

Trước đó, lúc 18 giờ 50 phút ngày 29.8, tại thôn Mai Xá (xã Cửa Việt, Quảng Trị), Hải đội 202 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực 4, Đồn biên phòng cảng Cửa Việt bắt quả tang Hồ A Thơi (22 tuổi, trú thôn Ta Xỉa, xã Tân Lập) và H.V.D.R.M (17 tuổi, trú thôn Xa Lăng, xã Đakrông) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ khoảng 8.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra qua lời khai của 2 nghi phạm trên, lực lượng chức năng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.T (16 tuổi, trú thôn Xa Lăng, xã Đakrông).

Qua tra hỏi, các nghi phạm khai nhận đã mua số ma túy từ khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa về khu vực cảng cá Cửa Việt để bán cho một chủ tàu cá. Theo kế hoạch, chủ tàu cá này sẽ vận chuyển ma túy vào các tỉnh phía nam bằng đường biển để tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.