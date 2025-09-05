Ông Lưu Tú Bảo vướng rắc rối pháp lý ở nước ngoài

Sự “mất tích” bí ẩn nhiều tháng qua của ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) đã được lý giải khi theo tìm hiểu, ông này hiện đang bị giam giữ tại Mỹ vì cáo buộc có dính líu đến ma túy, bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Nguồn tin từ Tòa liên bang khu vực Bắc California cho biết tòa đang xem xét yêu cầu Dẫn độ từ Chính phủ Úc đối với ông Lưu Tú Bảo theo Hiệp ước Dẫn độ giữa hai quốc gia. Ông Bảo, 49 tuổi, bị cáo buộc là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine vào Úc. Lệnh bắt giữ ông đã được Tòa án Melbourne phát hành vào tháng 4.2025 và hiện vẫn còn hiệu lực.

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?

Ngày 14.8.2025, Tòa liên bang khu vực Bắc California đã tiếp nhận yêu cầu dẫn độ từ Chính phủ Úc. Ông Bảo bị bắt tại quận Santa Clara, California vào tháng 4.2025 với cáo buộc bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Sau khi bị Úc truy nã, ông Bảo chủ yếu sống tại TP.HCM, trong khi các đồng phạm của ông tại Úc đã bị kết tội và giam giữ. Vào tháng 2.2025, ông Bảo rời TP.HCM để tham dự một đám tang và sau đó bị bắt tại Mỹ.

VBF sẽ tổ chức đại hội bất thường để bầu người thay thế ông Lưu Tú Bảo

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) sẽ tổ chức đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới sau khi xác nhận thông tin ông Lưu Tú Bảo (hiện là Chủ tịch VBF) bị bắt tại Mỹ.

Nhiều tháng qua, ông Lưu Tú Bảo không điều hành liên đoàn, không liên lạc được sau khi qua Mỹ từ đầu năm (với lý do là lo việc gia đình). Chiều 4.9, ông cũng vắng mặt trong cuộc họp khẩn của VBF dù được mời tham dự trực tuyến.