Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?
Video Thể thao

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/09/2025 07:12 GMT+7

Ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động tội phạm nghiêm trọng, bao gồm ma túy, bắt cóc và giam giữ người trái phép. Tòa liên bang khu vực Bắc California hiện đang xem xét yêu cầu dẫn độ từ Chính phủ Úc đối với ông Bảo.

Ông Lưu Tú Bảo vướng rắc rối pháp lý ở nước ngoài

Sự “mất tích” bí ẩn nhiều tháng qua của ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) đã được lý giải khi theo tìm hiểu, ông này hiện đang bị giam giữ tại Mỹ vì cáo buộc có dính líu đến ma túy, bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Nguồn tin từ Tòa liên bang khu vực Bắc California cho biết tòa đang xem xét yêu cầu Dẫn độ từ Chính phủ Úc đối với ông Lưu Tú Bảo theo Hiệp ước Dẫn độ giữa hai quốc gia. Ông Bảo, 49 tuổi, bị cáo buộc là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine vào Úc. Lệnh bắt giữ ông đã được Tòa án Melbourne phát hành vào tháng 4.2025 và hiện vẫn còn hiệu lực.

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?

Ngày 14.8.2025, Tòa liên bang khu vực Bắc California đã tiếp nhận yêu cầu dẫn độ từ Chính phủ Úc. Ông Bảo bị bắt tại quận Santa Clara, California vào tháng 4.2025 với cáo buộc bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Sau khi bị Úc truy nã, ông Bảo chủ yếu sống tại TP.HCM, trong khi các đồng phạm của ông tại Úc đã bị kết tội và giam giữ. Vào tháng 2.2025, ông Bảo rời TP.HCM để tham dự một đám tang và sau đó bị bắt tại Mỹ.

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc? - Ảnh 1.

VBF sẽ tổ chức đại hội bất thường để bầu người thay thế ông Lưu Tú Bảo

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) sẽ tổ chức đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới sau khi xác nhận thông tin ông Lưu Tú Bảo (hiện là Chủ tịch VBF) bị bắt tại Mỹ.

Nhiều tháng qua, ông Lưu Tú Bảo không điều hành liên đoàn, không liên lạc được sau khi qua Mỹ từ đầu năm (với lý do là lo việc gia đình). Chiều 4.9, ông cũng vắng mặt trong cuộc họp khẩn của VBF dù được mời tham dự trực tuyến.

Tin liên quan

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Chiều 4.9, Ban Thường vụ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) họp trực tuyến nhằm giải quyết sự việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch VBF vắng mặt trong thời gian qua.

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Tú Bảo Lưu Tú Bảo bị bắt ma túy Bắt cóc Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam VBF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận