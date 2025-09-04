Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn
Video Thể thao

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/09/2025 14:17 GMT+7

Chiều 4.9, Ban Thường vụ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) họp trực tuyến nhằm giải quyết sự việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch VBF vắng mặt trong thời gian qua.

Sự việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) vắng mặt trong thời gian qua đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngày 4.9, theo chỉ đạo từ Cục TDTT Việt Nam, Ban Thường vụ VBF quyết định thông báo đến các thành viên về việc họp khẩn trực tuyến vào lúc 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Cuộc họp có đề nghị Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo báo cáo rõ lý do vắng mặt từ cuối tháng 2 đến nay đồng thời bàn phương án điều hành, triển khai các công việc của VBF trong thời gian tới. Ban Thường vụ VBF đã có thông báo đến ông Lưu Tú Bảo về cuộc họp khẩn này nhưng chưa rõ ông có tham dự hay không.

Theo chia sẻ từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng trong lần trao đổi gần nhất cách đây 1 tháng, ông Lưu Tú Bảo cho biết mình bận việc ở Mỹ nên nhờ Ban Thường vụ VBF điều hành công việc ở VBF.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn- Ảnh 1.

Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo không điều hành Liên đoàn từ cuối tháng 2 đến nay vì bận công việc ở Mỹ

ẢNH: VBF

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo sang Mỹ từ cuối tháng 2.2025 đến nay vẫn chưa quay lại Việt Nam.

Theo chia sẻ từ Ban Chấp hành VBF, ông Lưu Tú Bảo mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Hồi cuối tháng 2, ông về Mỹ lo đám tang người thân sau đó bận việc nên đến nay chưa trở lại Việt Nam.

Hồi đầu tháng 8, ông Lưu Tú Bảo có liên lạc với Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng, nhờ ông điều hành công việc.

Cục TDTT Việt Nam đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF quán xuyến công việc chung trong thời gian vắng ông Lưu Tú Bảo.

