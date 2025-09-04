Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam
Video Thể thao

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/09/2025 09:54 GMT+7

Báo chí Bangladesh dành lời khen cho chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam, nhấn mạnh sự vượt trội về kỹ thuật và chiến thuật của đội chủ nhà. Đồng thời, họ cũng bày tỏ tiếc nuối và lo ngại khi HLV trưởng đội khách không thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu.

Theo The Daily Star (Bangladesh), dù U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng U.23 Bangladesh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với một đội hình có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng này gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Saiful Bari Titu phải vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trợ lý HLV Hasan Al Mamun tạm thời dẫn dắt đội trong trận đấu này, nhưng không thể giúp Bangladesh tránh khỏi thất bại.

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

The Daily Star nhấn mạnh: "Bàn mở tỷ số của Ngọc Mỹ ở phút 15 và cú đánh đầu của Lê Viktor ở phút 83 đã đủ để dập tắt hy vọng có được kết quả khả quan của Bangladesh trước á quân 2018, đội bóng đã chứng tỏ sự vượt trội về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Họ rõ ràng bị lép vế trước đội tuyển Việt Nam tài năng, những người đã chứng minh lý do tại sao đội tuyển quốc gia của họ đứng trên Bangladesh tới 71 bậc trong bảng xếp hạng FIFA".

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Lê Viktor ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Trang tin Mzamin.com, cũng không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc đến tình trạng sức khỏe của HLV trưởng Saiful Bari Titu. Điều này càng khiến họ dễ dàng bị U.23 Việt Nam lấn lướt.

Trang tin này cũng dành lời khen cho nỗ lực của đội Bangladesh nhưng nhận định chừng đó là chưa đủ để tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự của Việt Nam.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

U.23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh trong trận ra quân vòng loại U.23 châu Á, nhờ vào các pha lập công của Ngọc Mỹ và Lê Viktor. HLV Kim Sang-sik đã có những sự thay đổi nhân sự hợp lý.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Banglades: Trận ra quân mãn nhãn

Highlight U.23 Yemen 2-1 U.23 Singapore: Quả phạt đền định đoạt trận đấu

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Bangladesh U.23 châu Á Vòng loại Báo chí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận