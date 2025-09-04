Theo The Daily Star (Bangladesh), dù U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng U.23 Bangladesh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với một đội hình có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng này gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Saiful Bari Titu phải vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trợ lý HLV Hasan Al Mamun tạm thời dẫn dắt đội trong trận đấu này, nhưng không thể giúp Bangladesh tránh khỏi thất bại.

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

The Daily Star nhấn mạnh: "Bàn mở tỷ số của Ngọc Mỹ ở phút 15 và cú đánh đầu của Lê Viktor ở phút 83 đã đủ để dập tắt hy vọng có được kết quả khả quan của Bangladesh trước á quân 2018, đội bóng đã chứng tỏ sự vượt trội về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Họ rõ ràng bị lép vế trước đội tuyển Việt Nam tài năng, những người đã chứng minh lý do tại sao đội tuyển quốc gia của họ đứng trên Bangladesh tới 71 bậc trong bảng xếp hạng FIFA".

Lê Viktor ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Trang tin Mzamin.com, cũng không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc đến tình trạng sức khỏe của HLV trưởng Saiful Bari Titu. Điều này càng khiến họ dễ dàng bị U.23 Việt Nam lấn lướt.

Trang tin này cũng dành lời khen cho nỗ lực của đội Bangladesh nhưng nhận định chừng đó là chưa đủ để tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự của Việt Nam.