Highlight U.23 Yemen 2-1 U.23 Singapore: 2 quả phạt đền định đoạt trận đấu

U.23 Yemen đã có một khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U.23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-1 trước U.23 Singapore trong trận đấu đầu tiên của bảng C.