Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight U.23 Yemen 2-1 U.23 Singapore: 2 quả phạt đền định đoạt trận đấu
Video Thể thao

Highlight U.23 Yemen 2-1 U.23 Singapore: 2 quả phạt đền định đoạt trận đấu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/09/2025 18:36 GMT+7

U.23 Yemen đã có một khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U.23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-1 trước U.23 Singapore trong trận đấu đầu tiên của bảng C.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Trở về từ Brazil, Xuân Son ra sân tập luyện cùng CLB Nam Định

Trở về từ Brazil, Xuân Son ra sân tập luyện cùng CLB Nam Định

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại sân tập của CLB Nam Định sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil. Sự tái xuất của anh là tín hiệu tích cực không chỉ cho đội bóng mà còn cho người hâm mộ, mở ra hy vọng về một phong độ đỉnh cao trong tương lai gần.

HLV Kim Sang-sik có 'vũ khí' lợi hại nào cho vòng loại U.23 châu Á 2026?

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Khám phá thêm chủ đề

Highlight U.23 Yemen U.23 Singpaore Phạt đền U.23 châu Á 2026 bảng C
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận