Highlight U.23 Yemen 2-1 U.23 Singapore: 2 quả phạt đền định đoạt trận đấu

U.23 Yemen đã có một khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U.23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-1 trước U.23 Singapore trong trận đấu đầu tiên của bảng C.
Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)