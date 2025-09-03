Sau một thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tái xuất tại sân tập của CLB Nam Định. Theo video được cập nhật qua trang chủ của CLB, Xuân Son thể hiện khả năng vượt qua các bài tập cơ bản như vượt chướng ngại vật và đỡ bóng hai chân một cách dễ dàng.

Trở về từ Brazil, Xuân Son ra sân tập luyện cùng CLB Nam Định

Xuân Son đã phải rời xa sân cỏ từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 do chấn thương và sau đó sang Brazil để điều trị. Anh cũng không thể góp mặt trong giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026.

Ngoài việc tập trung cống hiến cho Nam Định tại V-League, Xuân Son cũng đặt mục tiêu trở lại đội tuyển quốc gia sau một thời gian dài vắng bóng kể từ trận chung kết AFF Cup 2024. Với tình hình hiện tại của hàng công đội tuyển Việt Nam, sự tái xuất của Xuân Son được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho hàng tấn công trong tương lai gần, đặc biệt sau trận thua 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6 vừa qua của đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian tới, Xuân Son sẽ tiếp tục tập luyện với bóng trên sân có đối kháng. Mức độ tham gia tranh chấp sẽ tăng dần theo thời gian, phù hợp với tiến độ hồi phục của anh.