Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trở về từ Brazil, Xuân Son ra sân tập luyện cùng CLB Nam Định
Video Thể thao

Trở về từ Brazil, Xuân Son ra sân tập luyện cùng CLB Nam Định

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/09/2025 11:41 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại sân tập của CLB Nam Định sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil. Sự tái xuất của anh là tín hiệu tích cực không chỉ cho đội bóng mà còn cho người hâm mộ, mở ra hy vọng về một phong độ đỉnh cao trong tương lai gần.

Sau một thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tái xuất tại sân tập của CLB Nam Định. Theo video được cập nhật qua trang chủ của CLB, Xuân Son thể hiện khả năng vượt qua các bài tập cơ bản như vượt chướng ngại vật và đỡ bóng hai chân một cách dễ dàng.

Trở về từ Brazil, Xuân Son ra sân tập luyện cùng CLB Nam Định

Xuân Son đã phải rời xa sân cỏ từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 do chấn thương và sau đó sang Brazil để điều trị. Anh cũng không thể góp mặt trong giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026.

Ngoài việc tập trung cống hiến cho Nam Định tại V-League, Xuân Son cũng đặt mục tiêu trở lại đội tuyển quốc gia sau một thời gian dài vắng bóng kể từ trận chung kết AFF Cup 2024. Với tình hình hiện tại của hàng công đội tuyển Việt Nam, sự tái xuất của Xuân Son được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho hàng tấn công trong tương lai gần, đặc biệt sau trận thua 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6 vừa qua của đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian tới, Xuân Son sẽ tiếp tục tập luyện với bóng trên sân có đối kháng. Mức độ tham gia tranh chấp sẽ tăng dần theo thời gian, phù hợp với tiến độ hồi phục của anh.

Tin liên quan

Tiền vệ Việt kiều không đảm bảo thể lực, U.23 Việt Nam còn những ‘quân bài’ nào?

Tiền vệ Việt kiều không đảm bảo thể lực, U.23 Việt Nam còn những ‘quân bài’ nào?

U.23 Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026 với sự vắng mặt đáng tiếc của Trần Thành Trung. Tuy nhiên, với bộ khung ổn định và những nhân tố mới đầy tiềm năng, thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin hướng đến mục tiêu giành ngôi đầu bảng C.

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Highlight Thể Công Viettel 2-0 Becamex TP.HCM: Văn Khang tỏa sáng trước ngày hội quân U.23

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son CLB Nam Định Xuân Son trở lại Xuân Son tập luyện đội tuyển Việt Nam chấn thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận