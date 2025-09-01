Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà
Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/09/2025 10:53 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ gốc Phú Thọ sẽ thi đấu tại một giải đấu quốc tế chính thức trên sân vận động Việt Trì. Đó chính là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Sự hiện diện của Nguyễn Xuân Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam tại Việt Trì không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ Phú Thọ. Những khán đài đầy ắp cổ vũ cuồng nhiệt sẽ trở thành động lực lớn để Xuân Bắc cùng đồng đội tiếp tục tỏa sáng, tạo nên những kỷ niệm khó quên ngay trên mảnh đất quê hương.

Trên sân cỏ, Xuân Bắc là mẫu tiền vệ giàu tính tổ chức, chơi thông minh, cơ động và thoát pressing tốt. Dù không có lợi thế về thể hình, anh vẫn luôn đảm nhiệm vai trò ông chủ tuyến giữa, giúp lối chơi của U.23 Việt Nam trở nên mềm mại nhưng đầy chắc chắn. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ trẻ tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 đã giúp anh được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải, trở thành tiền vệ trung tâm duy nhất của U.23 Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Tại giải hạng nhất quốc gia 2024-2025, Xuân Bắc cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu ở vị trí tiền vệ trung tâm, sánh vai cùng đàn anh Nguyễn Hoàng Đức, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Như vậy, chỉ trong vòng một năm, cầu thủ trẻ quê Phú Thọ đã được vinh danh ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà - Ảnh 1.

Cú đánh đầu thành bàn rất đẹp mắt của Xuân Bắc ở giải U.23 Đông Nam á vừa qua

ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Với sự tự tin, khát khao cống hiến và sự ủng hộ từ khán giả quê hương, Nguyễn Xuân Bắc đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp, đồng thời góp phần mang lại niềm vui và niềm tự hào cho người hâm mộ.

