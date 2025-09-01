U.23 Việt Nam thể hình tuyệt đẹp, lại có thế mạnh đặc biệt: Đừng rơi vé đi châu Á

Trục xương sống vững chắc của U.23 Việt Nam

Trong đội hình của U.23 Việt Nam hiện nay, có khá nhiều cầu thủ có chiều cao tốt. Đặc biệt, nhóm các cầu thủ thi đấu theo "trục dọc", gồm thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm và trung phong của đội tuyển U.23 Việt Nam, là những người có chiều cao thuộc vào hàng tốt nhất đội.

U.23 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ có thể hình đẹp Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đầu tiên, ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (1,91 m) là thủ thành có chiều cao tốt nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam, tại vòng loại giải U.23 châu Á sắp diễn ra. Ngay phía trên thủ môn Trần Trung Kiên, các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m) và Phạm Lý Đức (1,82 m) đều có thể hình tốt.

Ở tuyến giữa, tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương (1,78 m), Trần Thành Trung (1,75 m) có chiều cao khá, trong khi tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Trường (1,82 m) sở hữu thể hình rất đẹp. Còn người thường chơi cao nhất trên hàng tiền đạo của đội tuyển U.23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc (1,80 m) cũng không hề lép vế về mặt thể hình.

Với dàn cầu thủ này, đội tuyển U.23 Việt Nam không hề thua kém các đội bóng quốc tế ở khả năng va chạm và tranh bóng bổng. Điều này đã được các học trò của HLV Kim Sang-sik thể hiện tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

Vũ khí lợi hại

Chưa hết, cũng tại giải U.23 Đông Nam Á hơn 1 tháng trước, các cầu thủ U.23 Việt Nam từng khai thác rất tốt các tình huống cố định. Các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương đều đã có các pha lên tham gia tấn công, ghi bàn sau những tình huống cố định của U.23 Việt Nam.

Tiền vệ Văn Trường vừa có thể hình tốt, vừa có khả năng đá phạt giỏi Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sở dĩ U.23 Việt Nam thiện chiến trong các pha bóng cố định, vì chúng ta sở hữu đầy đủ những nhân tố có thể làm nên những pha đá phạt nguy hiểm. Đầu tiên, đội tuyển U.23 Việt Nam có các cầu thủ đá phạt giỏi, gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, có thể có thêm tân binh Trần Thành Trung.

Tiếp đến, những cầu thủ có thể hình tốt của chúng ta, gồm Hiểu Minh, Văn Hà, Lý Đức, Công Phượng, Văn Trường, Đình Bắc có thể cùng lúc tập trung vào khu vực cấm địa của đối thủ, đón những đường chuyền từ các pha đá phạt của đồng đội, từ đó không chiến, dứt điểm về phía khung thành đối phương. Những cầu thủ này càng tập trung đông trong khu vực cấm địa của đối phương, đối thủ càng khó cản chúng ta, bởi khi đó các hậu vệ của đối thủ phải dàn mỏng lực lượng, để kèm nhiều người khác nhau bên phía U.23 Việt Nam.

Ngoài ra, do các đội bóng thuộc bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026, gồm Bangladesh, Singapore và Yemen cũng không có nhiều cầu thủ quá cao lớn, không vượt trội về mặt thể hình so với các cầu thủ U.23 Việt Nam. Thế nên, các học trò của HLV Kim Sang-sik càng có nhiều cơ hội để chiến thắng đối thủ trong những tình huống cố định.

Các pha bóng cố định là vũ khí rất lợi hại của U.23 Việt Nam trong thời gian gần đây. Tin rằng HLV Kim Sang-sik và các học trò không muốn bỏ qua vũ khí này, trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, tại vòng loại giải châu lục, sẽ diễn ra từ ngày 3 – 9.9.