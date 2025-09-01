Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam thể hình tuyệt đẹp, lại có thế mạnh đặc biệt: Đừng rơi vé đi châu Á

Thiếu Bá
Thiếu Bá
01/09/2025 08:13 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam hiện sở hữu dàn cầu thủ có thể hình rất đẹp. Các học trò của HLV Kim Sang-sik có đủ nhân tố phù hợp, để khai thác tốt các tình huống cố định.

Trục xương sống vững chắc của U.23 Việt Nam

Trong đội hình của U.23 Việt Nam hiện nay, có khá nhiều cầu thủ có chiều cao tốt. Đặc biệt, nhóm các cầu thủ thi đấu theo "trục dọc", gồm thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm và trung phong của đội tuyển U.23 Việt Nam, là những người có chiều cao thuộc vào hàng tốt nhất đội.

U.23 Việt Nam thể hình tuyệt đẹp, lại có thế mạnh đặc biệt: Đừng rơi vé đi châu Á - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ có thể hình đẹp

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đầu tiên, ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (1,91 m) là thủ thành có chiều cao tốt nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam, tại vòng loại giải U.23 châu Á sắp diễn ra. Ngay phía trên thủ môn Trần Trung Kiên, các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m) và Phạm Lý Đức (1,82 m) đều có thể hình tốt.

Ở tuyến giữa, tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương (1,78 m), Trần Thành Trung (1,75 m) có chiều cao khá, trong khi tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Trường (1,82 m) sở hữu thể hình rất đẹp. Còn người thường chơi cao nhất trên hàng tiền đạo của đội tuyển U.23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc (1,80 m) cũng không hề lép vế về mặt thể hình.

Với dàn cầu thủ này, đội tuyển U.23 Việt Nam không hề thua kém các đội bóng quốc tế ở khả năng va chạm và tranh bóng bổng. Điều này đã được các học trò của HLV Kim Sang-sik thể hiện tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

U.23 Việt Nam dâng hương ở Đền Hùng, tân binh Trần Thành Trung gây chú ý

Vũ khí lợi hại

Chưa hết, cũng tại giải U.23 Đông Nam Á hơn 1 tháng trước, các cầu thủ U.23 Việt Nam từng khai thác rất tốt các tình huống cố định. Các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương đều đã có các pha lên tham gia tấn công, ghi bàn sau những tình huống cố định của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam thể hình tuyệt đẹp, lại có thế mạnh đặc biệt: Đừng rơi vé đi châu Á - Ảnh 2.

Tiền vệ Văn Trường vừa có thể hình tốt, vừa có khả năng đá phạt giỏi

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sở dĩ U.23 Việt Nam thiện chiến trong các pha bóng cố định, vì chúng ta sở hữu đầy đủ những nhân tố có thể làm nên những pha đá phạt nguy hiểm. Đầu tiên, đội tuyển U.23 Việt Nam có các cầu thủ đá phạt giỏi, gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, có thể có thêm tân binh Trần Thành Trung.

Tiếp đến, những cầu thủ có thể hình tốt của chúng ta, gồm Hiểu Minh, Văn Hà, Lý Đức, Công Phượng, Văn Trường, Đình Bắc có thể cùng lúc tập trung vào khu vực cấm địa của đối thủ, đón những đường chuyền từ các pha đá phạt của đồng đội, từ đó không chiến, dứt điểm về phía khung thành đối phương. Những cầu thủ này càng tập trung đông trong khu vực cấm địa của đối phương, đối thủ càng khó cản chúng ta, bởi khi đó các hậu vệ của đối thủ phải dàn mỏng lực lượng, để kèm nhiều người khác nhau bên phía U.23 Việt Nam.

Ngoài ra, do các đội bóng thuộc bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026, gồm Bangladesh, Singapore và Yemen cũng không có nhiều cầu thủ quá cao lớn, không vượt trội về mặt thể hình so với các cầu thủ U.23 Việt Nam. Thế nên, các học trò của HLV Kim Sang-sik càng có nhiều cơ hội để chiến thắng đối thủ trong những tình huống cố định.

Các pha bóng cố định là vũ khí rất lợi hại của U.23 Việt Nam trong thời gian gần đây. Tin rằng HLV Kim Sang-sik và các học trò không muốn bỏ qua vũ khí này, trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, tại vòng loại giải châu lục, sẽ diễn ra từ ngày 3 – 9.9.

Tin liên quan

Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam đã đến Việt Trì, thủ môn Trần Trung Kiên lên tiếng

Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam đã đến Việt Trì, thủ môn Trần Trung Kiên lên tiếng

Chiều 31.8, đội tuyển U.23 Yemen – đối thủ được xem là sẽ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam trong cuộc đua tại bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026 đã có mặt tại Việt Trì, Phú Thọ.

Ninh Bình tạo sóng lớn, cuộc đua vô địch V-League nghẹt thở: Đội nào đuổi kịp được đây!

Trò cưng HLV Kim Sang-sik lần đầu đá ở quê nhà Phú Thọ: 'Mong khán giả...'

Khám phá thêm chủ đề

Trần Trung Kiên Nguyễn Hiểu Minh Văn Trường Phạm Lý Đức U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận