Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ninh Bình tạo sóng lớn, cuộc đua vô địch V-League nghẹt thở: Đội nào đuổi kịp được đây!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
31/08/2025 17:30 GMT+7

Tân binh Ninh Bình bất ngờ dẫn đầu V-League 2025-2026 sau 3 vòng đấu. Đội này cũng trở thành đầu kéo, buộc các đội còn lại của giải đấu này phải tăng tốc, nếu như không muốn bị Ninh Bình bỏ quá xa.

Đầu tàu mạnh mang tên Ninh Bình

CLB Ninh Bình là đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League mùa này, họ dẫn đầu bảng với 9 điểm, nhiều hơn đối thủ gần nhất 2 điểm. Đội bóng cố đô Hoa Lư cũng đã ghi được 10 bàn thắng, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tính cho đến thời điểm này của mùa giải. Ninh Bình ghi nhiều hơn đội xếp thứ 2 trong danh sách các đội chọc thủng lưới đối phương nhiều nhất là CLB Công an Hà Nội (CAHN) 2 bàn.

Ninh Bình tạo sóng lớn, cuộc đua vô địch V-League nghẹt thở: Đội nào đuổi kịp được đây! - Ảnh 1.

CLB Ninh Bình thể hiện phong độ cao tại V-League

Ảnh: Minh Tú

Phong độ cao của Ninh Bình buộc các đội mạnh khác tại V-League cũng phải tăng tốc, với mục đích không để đội bóng cố đô Hoa Lư bỏ quá xa. Với nhóm các đội đặt mục tiêu giành ngôi vô địch gồm CLB CAHN và Nam Định, họ càng cần phải bám đuổi Ninh Bình.

CLB CAHN sau lượt trận đầu tiên bị cầm hòa bởi Thể Công Viettel, họ đã thi đấu với khí thế tấn công mạnh mẽ hơn hẳn trong các trận tiếp theo, lần lượt gặp CLB TP.HCM và Hà Nội FC. Kết quả là CLB CAHN ghi đến 7 bàn trong 2 trận đấu này (họ thắng CLB TP.HCM 3-0, thắng Hà Nội FC 4-2). Kết quả là CLB CAHN hiện có 7 điểm sau 3 vòng đấu, đứng nhì bảng.

Đội Nam Định cũng vậy, đội bóng thành Nam sẩy chân ở vòng 2, với trận thua SLNA 1-2. Nhưng sau đó, Nam Định đã cố gắng gượng dậy, họ ngược dòng đánh bại PVF-CAND 2-1 ở vòng 3. Nam Định hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, kém Ninh Bình số điểm của đúng 1 trận thắng.

Không nằm trong nhóm các ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, nhưng CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cũng không thiếu khát vọng leo cao ở mùa giải năm nay. Đội bóng được dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức cũng vừa có chiến thắng thứ 2 trong mùa giải 2025-2026, sau khi vượt qua HAGL 1-0 ở vòng 3. CLB CA TP.HCM cũng quyết bám đuổi tân binh Ninh Bình. Với 6 điểm hiện có, CLB CA TP.HCM cũng chỉ kém đội đầu bảng đến từ cố đô Hoa Lư số điểm đúng bằng 1 trận thắng.

Những điều này hứa hẹn sẽ giúp cho giai đoạn tiếp theo của V-League rất hấp dẫn. Có rất nhiều đội muốn bám sát Ninh Bình. Nhóm có ý định đánh chiếm ngôi đầu của Ninh Bình ngoài những đội công khai về mục tiêu vô địch như CLB CAHN, Nam Định, còn có nhóm đội âm thầm tiến từng bước một lên phía trước như CLB CA TP.HCM.

Các đội tuyển quốc gia được hưởng lợi

Việc cuộc đua ở V-League được hâm nóng cũng góp phần giúp cho các đội tuyển quốc gia và U.23 quốc gia hưởng lợi. Với riêng đội đầu bảng Ninh Bình, họ càng chơi hay thì những tuyển thủ quốc gia gồm Hoàng Đức, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Phạm Gia Hưng, hoặc tuyển thủ U.23 quốc gia gồm Quốc Việt, Trần Thành Trung đang khoác áo đội này càng có lợi về mặt phong độ.

Ninh Bình tạo sóng lớn, cuộc đua vô địch V-League nghẹt thở: Đội nào đuổi kịp được đây! - Ảnh 2.

Các tuyển thủ quốc gia được lợi về phong độ, khi CLB của họ quyết cạnh tranh ngôi đầu

Ảnh: CLB CA TP.HCM

Tương tự như thế, một khi CLB CAHN tăng tốc mạnh để bám đuổi Ninh Bình tại V-League, cũng đồng nghĩa với việc các tuyển thủ quốc gia và U.23 quốc gia đang khoác áo đội này như Cao Pendant Quang Vinh (đội tuyển quốc gia), Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc (U.23 Việt Nam) sẽ quen với áp lực cao trong cuộc đua căng thẳng này, rồi mang tâm lý vững vàng lên khoác áo các đội tuyển.

Trường hợp của những cầu thủ thuộc CLB CA TP.HCM gồm Nguyễn Tiến Linh, Trần Hoàng Phúc (đội tuyển Việt Nam), thủ môn Nguyễn Tân (U.23 Việt Nam), cũng không khác. Họ sẽ được rèn luyện trong môi trường nhiều áp lực trong cuộc đua đến ngôi đầu V-League, để từng người vững vàng hơn khi khoác áo các đội tuyển trong những ngày tới.

