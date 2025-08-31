Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trò cưng HLV Kim Sang-sik lần đầu đá ở quê nhà Phú Thọ: 'Mong khán giả...'

Hồng Nam
Hồng Nam
31/08/2025 13:19 GMT+7

Được HLV Kim Sang-sik tin dùng và tỏa sáng ở giải U.23 Đông Nam Á, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc hy vọng sẽ tiếp tục để lại ấn tượng ở vòng loại U.23 châu Á 2026, khi anh được chơi trên quê nhà Phú Thọ.

Tâm sự chân thành của trò cưng HLV Kim Sang-sik

Lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ gốc Phú Thọ sẽ góp mặt tại một giải đấu quốc tế chính thức trên sân vận động Việt Trì. Đó là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc của U.23 Việt Nam, khi đang cùng các đồng đội chuẩn bị bước vào bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Nếu như vào năm 2020, tiền đạo Hà Đức Chinh từng khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam trên sân Việt Trì, thì giờ đây, người hâm mộ đất tổ sẽ trực tiếp chứng kiến một người con quê hương thi đấu trong một giải đấu quan trọng mang tầm châu lục.

Trò cưng HLV Kim Sang-sik lần đầu đá ở quê nhà Phú Thọ: 'Mong khán giả...'- Ảnh 1.

Tiền vệ Xuân Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Chia sẻ về cảm xúc đặc biệt này, Xuân Bắc cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được về quê thi đấu, cũng mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ không chỉ riêng cho em mà cho đội tuyển để có thể đạt thành tích tốt nhất. Em đi xa từ nhỏ, nên mọi người ở quê hầu như chỉ cổ vũ qua truyền hình. Lần này đá ở Phú Thọ, gia đình và bà con có thể trực tiếp đến sân cổ vũ, đó sẽ là nguồn cảm hứng thi đấu rất lớn với em. Em rất tự hào về mảnh đất Phú Thọ quê mình".

Sự hiện diện của Xuân Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam tại Việt Trì không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ Phú Thọ. Những khán đài rực đỏ với sự cổ vũ cuồng nhiệt sẽ trở thành động lực lớn để Xuân Bắc cùng đồng đội tiếp tục tỏa sáng, tạo nên những kỷ niệm khó quên ngay trên mảnh đất quê hương.

Kỳ vọng của Xuân Bắc 

Trên sân cỏ, Xuân Bắc là mẫu tiền vệ giàu tính tổ chức, chơi thông minh, cơ động và thoát pressing tốt. Dù không có lợi thế thể hình, anh vẫn luôn đảm nhiệm vai trò "ông chủ tuyến giữa", giúp lối chơi của U.23 Việt Nam trở nên mềm mại nhưng đầy chắc chắn. 

Màn trình diễn thuyết phục của tiền vệ trẻ tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 đã giúp anh được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải, trở thành tiền vệ trung tâm duy nhất của U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Trò cưng HLV Kim Sang-sik lần đầu đá ở quê nhà Phú Thọ: 'Mong khán giả...'- Ảnh 2.

Xuân Bắc đang hiện diện ở V-League mùa này cùng PVF-CAND

ẢNH: VFF

Ở cấp độ CLB, trong màu áo PVF-CAND tại giải hạng nhất 2024 - 2025, Xuân Bắc cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu ở vị trí tiền vệ trung tâm, sánh vai cùng đàn anh Hoàng Đức, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Như vậy, chỉ trong vòng một năm, cầu thủ trẻ quê Phú Thọ đã được vinh danh ở cả cấp CLB và đội tuyển, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.

Tuy nhiên, khi nhắc đến thành tích, Xuân Bắc vẫn giữ sự khiêm nhường: "Hành trình vừa rồi ở U.23 Đông Nam Á là hành trình khá mới với em, cũng là lần đầu tiên em thi đấu nhiều ở đội tuyển. Đó là nguồn động lực lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa".

Với sự tự tin, khát khao cống hiến và sự ủng hộ từ khán giả quê hương, Nguyễn Xuân Bắc đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp, đồng thời góp phần mang lại niềm vui và niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường vòng loại U.23 châu Á 2026. 


