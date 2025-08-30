Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel áp sát ngôi nhì bảng, 'sốc' với nhóm cuối

Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel bay cao

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 3 đã được định hình đầy đủ, sau khi Thể Công Viettel đánh bại Becamex TP.HCM ở trận đấu diễn ra tối 30.8 trên sân Hàng Đẫy.

Trên sân nhà, Thể Công Viettel dễ dàng lấy trọn 3 điểm trước đội khách Becamex TP.HCM nhờ các bàn thắng của Pedro Henrique và Bùi Tiến Dũng. Becamex TP.HCM chỉ kháng cự được sức ép của chủ nhà trong hiệp 1, trước khi sụp đổ sau giờ nghỉ bởi những miếng đánh đa dạng của Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel thắng áp đảo ẢNH: MINH TÚ

Phút 58, Khuất Văn Khang tạt bóng để Pedro Henrique đánh đầu cắt mặt mở tỷ số. Sau đó 6 phút, quả tạt cực dẻo của Trương Tiến Anh mở ra cơ hội cho Bùi Tiến Dũng lắc đầu vào góc xa cầu môn, nhân đôi cách biệt cho Thể Công Viettel. Sau đó dù tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thầy trò HLV Velizar Popov chỉ thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Chiến thắng trước Becamex TP.HCM giúp Thể Công Viettel leo lên vị trí thứ ba với 7 điểm, hiệu số +5. CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) cũng có 7 điểm và hiệu số +5, nhưng xếp nhì do ghi nhiều bàn thắng hơn Thể Công Viettel (8 bàn so với 6 bàn). Dẫn đầu vẫn là Ninh Bình FC với 9 điểm trọn vẹn, hiệu số +8.

Đua tranh gay cấn ẢNH: VPF

Ở nhóm cuối bảng, còn 4 đội bóng chưa biết mùi chiến thắng và đều mới có 1 điểm, đó là các đội Hà Nội (hạng 11), Đà Nẵng (hạng 12), HAGL (hạng 13) và Thanh Hóa (hạng 14). Kết quả này gây bất ngờ, khi CLB Hà Nội là ứng viên vô địch, mùa trước còn về nhì, trong khi Thanh Hóa là cựu vô địch Cúp quốc gia.

Các đội sẽ tạm nghỉ 2 tuần để đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam tập trung, trước khi trở lại vào giữa tháng 9 với loạt trận trong khuôn khổ vòng 4.