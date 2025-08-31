Cuộc đua trụ hạng V-League: Cái tên bất ngờ xuất hiện bên cạnh HAGL

Sóng gió chờ đợi HAGL

Sau trận hòa 0-0 đáng khen trên sân CLB Hà Nội ở vòng 2, HAGL đã sớm trở lại mặt đất. Ở màn đọ sức trên sân Thống Nhất trước CLB Công an TP.HCM, đội bóng phố núi thua 0-1, qua đó tiếp tục đứng áp chót với 1 điểm sau 3 trận.

Trong thất bại trước CLB Công an TP.HCM, HAGL oằn mình chịu trận trong hơn 70 phút, bị đối thủ dứt điểm 15 lần về phía cầu môn (trong đó có bàn thắng duy nhất được ghi do công Endrick).

HAGL (áo xanh) gục ngã ở sân Thống Nhất ẢNH: VPF

Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi chỉ có thể phòng ngự số đông giống trận gặp Hà Nội. Nhưng ở trận trước, quyết tâm chứng tỏ mình của lớp trẻ đã giúp HAGL chơi quật khởi. Tuy nhiên, đây chỉ là cú hích tâm lý nhất thời. Khi hưng phấn qua đi, HAGL trở lại hình hài lỏng lẻo, đầy rẫy khoảng trống. Nếu Tiến Linh, Endrick hay Văn Toàn chắt chiu hơn, đội khách đã thua nhiều hơn 1 bàn.

Lối chơi phòng ngự số đông, rồi phản công nhờ cảm hứng của Ryan Ha hay Conceicao đã được đoán trước, trong bối cảnh HAGL chia tay... gần một đội hình sau mùa giải 2024 - 2025. Trong tay HLV Lê Quang Trãi hiện tại là đội hình trẻ thứ nhì V-League, với một nửa nhân sự chưa từng chơi quá 2 mùa ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Càng khó cho HAGL, khi ngay ở chặng đầu mùa giải, học trò ông Lê Quang Trãi gặp toàn "núi lớn" như Hà Nội, CLB Công an TP.HCM, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) hay Nam Định.

Với 1 điểm, 0 bàn thắng, 4 bàn thua và màn trình diễn thiếu điểm nhấn sau 3 vòng đầu, HAGL là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Để sinh tồn, đội bóng phố núi phải nỗ lực hơn rất nhiều so với những mùa trước.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-0 HAGL: Tiến sát tốp đầu BXH

Cựu vô địch CLB Thanh Hóa lâm nguy

Sự hiện diện của CLB Thanh Hóa ở vị trí cuối bảng là cú sốc sau giai đoạn đầu. Khi HLV Velizar Popov còn tại vị, đội bóng xứ Thanh từng có lúc đứng trong tốp 3 và đua vô địch sòng phẳng với CLB Hà Nội, CLB CAHN và Nam Định. CLB Thanh Hóa từng vô địch Cúp quốc gia (2023, 2023 - 2024) và Siêu cúp quốc gia (2023).

Dù vậy, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Quá trình sụp đổ diễn ra từ cuối mùa trước, khi ông Popov từ chức sau chuỗi 14 trận không thắng. HLV Tomislav Steinbruckner (Croatia) được bổ nhiệm lên thay, nhưng cũng từ chức sau 2 tháng vì không vực dậy nổi đội bóng. CLB Thanh Hóa rơi tự do, song không rớt hạng vì đã tích lũy đủ điểm trong giai đoạn đầu mùa.

CLB Thanh Hóa chỉ có 1 điểm sau 3 trận ẢNH: CLB THANH HÓA

Nhưng, cuộc khủng hoảng lực lượng (thiếu cầu thủ giỏi) và thượng tầng (Chủ tịch Cao Tiến Đoan bị bắt) đã và đang khiến CLB Thanh Hóa lao đao. Sau 3 trận, đội bóng xứ Thanh chỉ hòa được Đà Nẵng trên sân nhà, trước khi thua Ninh Bình (0-4) và Hà Tĩnh (0-1). Dù HLV Choi Won-kwon, cựu trợ lý ông Kim Sang-sik, vẫn trấn an người hâm mộ, nhưng màn thể hiện trên sân của CLB Thanh Hóa đang không cho thấy điểm tích cực.

Đội bóng xứ Thanh cần vực dậy, trước tiên là trận gặp Hải Phòng ở vòng 4, nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đua trụ hạng như nỗi ám ảnh 6 năm trước (thua liền 8 trận cuối mùa và phải đá play-off trụ hạng).

Ngoài ra, cả Đà Nẵng và SLNA cũng sớm... rơi xuống nhóm cuối. SLNA chỉ bùng lên được ở màn ngược dòng trước Nam Định ở vòng 2 (thắng 2-1), xen giữa 2 trận thua 1-2 trước PVF-CAND và 0-2 trước Hải Phòng. CLB Đà Nẵng thua liền 2 trận trước Hà Tĩnh và Ninh Bình trên sân nhà Hòa Xuân, sau khi hòa Thanh Hóa ở ngày ra quân.

Nhìn chung, hai đội đều có lực lượng hoặc quá trẻ, hoặc thiếu chiều sâu. V-League là cuộc đua đường dài, buộc các đội phải có đội hình dày và thể lực tốt để sinh tồn.

Một bất ngờ nữa ở nhóm cuối là CLB Hà Nội (hạng 11). Đương kim á quân đang khủng hoảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận. Vòng 4 tới, CLB Hà Nội còn phải gặp Thể Công Viettel, đội đang bay cao với ngôi nhì. Đây là thuốc thử liều cao với Văn Quyết cùng đồng đội, mà nếu vượt qua, đây sẽ là bước ngoặt mùa giải của CLB Hà Nội.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



