Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam đã đến Việt Trì, thủ môn Trần Trung Kiên lên tiếng

U.23 Yemen là đối trọng của U.23 Việt Nam

Trước khi sang Việt Nam, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã trải qua giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại U.23 châu Á. Đội đóng Tây Á tập luyện tại thành phố Marib (Yemen), sau đó sang Fujairah (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong và ngoài nước. Kết quả của các trận giao hữu này được giữ kín nhằm đảm bảo bí mật chuyên môn.

Trong danh sách đăng ký tham dự vòng loại, U.23 Yemen chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (chơi bóng ở Ả Rập Xê Út). 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

U.23 Yemen được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U.23 Việt Nam tại bảng C ẢNH: VFF

Ba gương mặt đáng chú ý trên hàng công của U.23 Yemen là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Họ là những cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình Yemen thi đấu loạt trận FIFA Days tháng 6.2025 gặp Bhutan và Li Băng ở vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, tiền đạo 19 tuổi Hamza Mahrous gây ấn tượng khi đã trở thành lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, U.23 Yemen sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C.

Về phía đội tuyển U.23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên có lời gửi gắm đến người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho Tổ quốc và người hâm mộ Việt Nam. Mục tiêu của đội là cố gắng từng trận một để giành chiến thắng. Đây là lần thứ hai, tôi thi đấu tại mảnh đất Phú Thọ này. Tôi mong mọi người sẽ cổ vũ cho tôi và toàn đội. Đây sẽ là động lực tinh thần lớn để U.23 Việt Nam giành thành tích tốt. Nhân dịp 2.9, tôi xin chúc cho người dân Phú Thọ nói riêng và người dân cả nước nói chung thật hạnh phúc, sức khỏe và tràn đầy bình an trong cuộc sống".