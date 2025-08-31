Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Ra sân giờ vàng, phát trên 3 kênh gồm…

Thu Bồn
Thu Bồn
31/08/2025 11:56 GMT+7

Trong hành trình chinh phục vòng loại U.23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U.23 Việt Nam lần lượt gặp Bangladesh, Singapore và Yemen.

Vòng loại U.23 châu Á 2026 có 11 bảng đấu. Trong đó, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen. Các bảng đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn đội đứng nhất mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết diễn ra tại Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam đá giờ đẹp

Ở trận ra quân bảng C, U.23 Việt Nam gặp U.23 Bangladesh vào lúc 19 giờ. 19 giờ ngày 6.9, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Singapore. Ngày 9.9, U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Yemen vào lúc 19 giờ.

Địa điểm tổ chức toàn bộ các trận đấu bảng C là sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trên các nền tảng FPT Play, VTV5 và VTVgo.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Ra sân giờ vàng, phát trên 3 kênh gồm…- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026

ẢNH: VFF

Trong ba trận đấu, cuộc đối đầu với U.23 Yemen vào ngày 9.9 được xem là "chung kết bảng C". Đội bóng Tây Á sở hữu thể hình, thể lực tốt, giàu kinh nghiệm tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và lối chơi kỹ thuật, linh hoạt, hứa hẹn sẽ tạo nên trận cầu kịch tính.

U.23 Việt Nam dâng hương ở Đền Hùng, tân binh Trần Thành Trung gây chú ý

Trước đó, việc giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận gặp Bangladesh và Singapore gần như là nhiệm vụ bắt buộc nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn chắc suất đi tiếp. Điều quan trọng là đội bóng sao vàng phải giữ được sự tập trung, tránh chủ quan trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Với lịch thi đấu thuận lợi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U.23 Việt Nam đang có cơ hội lớn để giành vé tới Ả Rập Xê Út.

