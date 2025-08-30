Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Việt Nam dâng hương ở Đền Hùng, tân binh Trần Thành Trung gây chú ý
Quỳnh Phương
30/08/2025 21:35 GMT+7

Sáng 30.8.2025, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có chuyến thăm khu di tích lịch sử đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Cùng tham gia buổi lễ là ông Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng lãnh đạo địa phương và các cán bộ ngành thể thao.

Trong đội hình lần này, đội tuyển U.23 Việt Nam có sự góp mặt của những gương mặt mới, trong đó có cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, người vừa trở về từ Bulgaria và gia nhập CLB Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên Trần Thành Trung khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến sự mới mẻ và sức mạnh cho đội bóng trong các giải đấu sắp tới.

Tiền vệ Trần Thành Trung lần đầu khoác áo U.23 Việt Nam

Tại buổi lễ, các thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam đã dâng hương thành kính tưởng nhớ công đức các vua Hùng, đồng thời báo công về những thành tích đáng tự hào của bóng đá Việt Nam, như ngôi á quân U.23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, hai lần vô địch SEA Games vào các năm 2019 và 2022, cùng chiến thắng tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia.

Đội tuyển cũng bày tỏ quyết tâm đoàn kết, không ngừng rèn luyện để cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, với mục tiêu không chỉ vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026 mà còn thể hiện tinh thần và sức mạnh bóng đá Việt Nam trong khu vực và châu lục.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thể hiện lòng tri ân với cội nguồn dân tộc và tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển trong hành trình mới. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tặng hoa và gửi lời chúc tới thầy trò HLV Kim Sang-sik, chúc đội tuyển có những ngày thi đấu thành công tại đất tổ thiêng liêng.

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với U.23 Bangladesh (vào ngày 3.9), gặp U.23 Singapore (ngày 6.9), và chạm trán U.23 Yemen (ngày 9.9) tại sân Việt Trì (Phú Thọ) trong khuôn khổ bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. Đây là bảng đấu được đánh giá là thuận lợi cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, các đối thủ như U.23 Yemen và U.23 Singapore vẫn có thể gây khó khăn cho thầy trò HLV Kim trong hành trình giành vé dự VCK U.23 châu Á.

