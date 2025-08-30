Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại kiện tướng Shevchenko bị tước danh hiệu, cấm thi đấu vì gian lận điện thoại trong toilet
Hồ Hiền
30/08/2025 12:39 GMT+7

Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) đã đưa ra quyết định cuối cùng về vụ gian lận của đại kiện tướng Kirill Shevchenko, tước danh hiệu và cấm thi đấu ba năm. Vụ việc bắt nguồn từ việc Shevchenko bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh tại giải cờ vua đồng đội Tây Ban Nha, gây xôn xao trong cộng đồng cờ vua quốc tế.

Ngày 29.8.2025, Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) đã ra quyết định cuối cùng liên quan đến vụ gian lận của kỳ thủ cờ vua nổi tiếng Kirill Shevchenko: chính thức tước danh hiệu Đại kiện tướng và áp dụng lệnh cấm thi đấu trong ba năm.

Đại kiện tướng Shevchenko bị tước danh hiệu, cấm thi đấu vì gian lận điện thoại trong toilet

Vào tháng 10.2024, đại kiện tướng Kirill Shevchenko đã bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh tại giải vô địch cờ vua đồng đội Tây Ban Nha, dẫn đến việc bị loại khỏi giải đấu. Gần một năm sau, sau quá trình xem xét án phạt sơ thẩm của Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật cùng đơn kháng cáo của Shevchenko, Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật của FIDE đưa ra quyết định trừng phạt mới đối với kỳ thủ này. Cụ thể, Shevchenko bị:

Thu hồi danh hiệu Đại kiện tướng; Cấm tham gia mọi sự kiện do FIDE tổ chức trong vòng ba năm trên toàn thế giới; Sau hai năm đầu tiên của lệnh cấm, đến năm thứ 3 lệnh cấm sẽ chuyển thành án treo, chỉ áp dụng nếu có thêm hành vi vi phạm.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 19.10.2024 đến 18.10.2026, và phần án treo kéo dài đến 1 năm sau đó, tức là 18.10.2027.

Diễn biến cụ thể của vụ việc gây chấn động giới cờ vua này là gì và Kirill Shevchenko từng tỏa sáng ra sao? Kính mời quý vị theo dõi bản tin.

Xem thêm bình luận