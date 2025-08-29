Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao các CLB tại Champions League đều muốn né 'đội bóng tí hon' Kairat?
Video Thể thao

Quỳnh Phương

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
29/08/2025 13:19 GMT+7

Kairat FC, đội bóng đến từ Kazakhstan, dù không nổi tiếng như các ‘ông lớn’ ở Champions League, nhưng lại khiến nhiều CLB hàng đầu phải e dè. Kairat mang đến những thách thức không chỉ về chuyên môn mà còn về yếu tố địa lý và điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

UEFA thay đổi thể thức thi đấu, thay vì chia thành nhiều bảng như trước, 36 đội tham dự Champions League 2024-2025 sẽ thi đấu theo thể thức league, tính điểm chung trong một bảng duy nhất. Mỗi đội sẽ thi đấu tám trận và tính điểm để chọn ra tám đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Tám suất còn lại sẽ được xác định qua loạt play-off giữa các đội đứng từ vị trí 9 đến 24, trong khi các đội từ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Và ngày 28.8, lá thăm may rủi đã đưa Kairat FC trở thành 1 trong 8 đối thủ của Real Madrid - CLB giàu truyền thống nhất Champions League với 15 lần vô địch. Ngoài Kairat FC, Real còn phải đấu với cả Liverpool lẫn Manchester City và Juventus - đặt họ vào tình cảnh vừa căng về thể lực vừa khó về chuyên môn.

- Ảnh 1.

Kaiart FC lần đầu góp mặt ở vòng bảng Champions League

ảnh: REUTERS

Vì sao Kairat FC “khó nhằn”?

Kairat đặt trụ sở tại Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, gần biên giới Trung Quốc. Với vị trí địa lý xa xôi này, không CLB nào tại châu Âu muốn phải di chuyển đến. Một chuyến bay từ Madrid, Munich hay London tới Almaty có thể kéo dài hơn 8 giờ, cộng thêm chênh lệch múi giờ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo ước tính của Onefootball, các đội bóng phải di chuyển quãng đường lên tới gần 7.000 km để đối đầu Kairat tại sân Central, Kazakhstan. Đây không chỉ là một thử thách về mặt thể lực mà còn là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của các đội bóng lớn như Real Madrid.

Vì sao các CLB tại Champions League đều muốn né 'đội bóng tí hon' Kairat

Những yếu tố này tạo ra một môi trường thi đấu khó chịu và bất lợi, khiến cho bất kỳ đội bóng nào đối đầu với Kairat đều phải chuẩn bị tinh thần và thể lực kỹ lưỡng.

- Ảnh 2.

Các CĐV của Kairat FC

ảnh: REUTERS

Kairat không phải là đội bóng có danh tiếng lớn, nhưng họ đã chứng minh được sự mạnh mẽ của mình tại Champions League. Sau khi được bốc thăm vào vòng phân hạng, đội bóng Kazakhstan này đã trở thành "cái tên bị xa lánh" mà nhiều CLB lớn mong muốn tránh. Không chỉ bởi những yếu tố vật lý như địa lý và thời tiết, mà còn vì tinh thần chiến đấu quật cường của các cầu thủ Kairat.


Xem thêm bình luận