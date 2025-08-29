Dư luận Thanh Hóa xôn xao sau khi Công an tỉnh thực hiện khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cũng là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Ông Đoan bị điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Việc khám xét diễn ra từ tối ngày 28.8 và kéo dài đến sau 23 giờ cùng ngày.

Dưới thời ‘bầu’ Đoan, CLB bóng đá Thanh Hóa lên xuống ra sao?

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ các vi phạm của ông Đoan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa dưới thời ông “bầu” Cao Tiến Đoan đã có một mùa giải thành công vào năm 2023 khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023, Siêu cúp Quốc gia 2023, và vị trí thứ 4 tại V-League.

Mùa giải vừa rồi, CLB xứ Thanh xếp hạng 8 - một thành tích không được như kỳ vọng và đến mùa giải mới này, sau 3 vòng đấu, CLB Thanh Hóa gặp không ít khó khăn, hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 3 trận đấu. Trước đó, trong lễ xuất quân mùa giải mới, ông Đoan khẳng định đội bóng sẽ đối mặt với thử thách nhưng cũng sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế. Ông kỳ vọng với sự bổ sung tân binh Quế Ngọc Hải và tân HLV Choi Won-kwon, CLB Thanh Hóa sẽ vươn lên.