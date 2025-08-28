Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề?
Video Thể thao

Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
28/08/2025 09:53 GMT+7

Chi hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng nhưng Manchester United vẫn ngập trong khủng hoảng. Thất bại bẽ bàng trước Grimsby Town và thành tích kém cỏi ở Ngoại hạng Anh khiến chiếc ghế của HLV Amorim lung lay dữ dội.

Manchester United vừa trải qua cú sốc lớn nhất trong 65 năm lịch sử Cúp Liên đoàn khi bị Grimsby Town – đội bóng hạng tư – loại sau loạt sút luân lưu.

Trận thua này đánh dấu một nỗi đau mới cho Manchester United dưới thời HLV Amorim, khi mọi sự lạc quan trước mùa giải đã nhanh chóng tan biến. Dù tung ra sân đội hình với nhiều ngôi sao đắt giá như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, “Quỷ đỏ” đã để bị dẫn 0-2 chỉ sau 30 phút và thậm chí suýt thủng lưới bàn thứ ba trước giờ nghỉ. Các pha lập công muộn của Mbeumo và Harry Maguire chỉ đủ kéo trận đấu sang loạt luân lưu, nơi Grimsby giành chiến thắng 12-11 sau khi Mbeumo sút dội xà ở quả quyết định.

Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề

Sau trận, ông Amorim công khai phê phán học trò “thiếu nhiệt huyết”, nhưng theo truyền thông Anh như The Sun, phòng thay đồ Old Trafford đang mất kiểm soát. Với tỷ lệ thắng chỉ khoảng 25% sau 29 trận Ngoại hạng Anh, cùng mùa trước kết thúc ở vị trí thứ 15 – thấp nhất lịch sử CLB – sự kiên nhẫn của người hâm mộ gần như đã cạn kiệt.

Thống kê không biết nói dối: chỉ 7 chiến thắng, 15 thất bại và 7 trận hòa, cùng vỏn vẹn 28 điểm ở Premier League. Dù đã chi hơn 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng, Manchester United vẫn chưa thể tạo đột phá. Bộ ba tấn công Mount – Cunha – Mbeumo thi thoảng cho thấy sự kết nối, nhưng bàn thắng gần như không xuất hiện. Bàn duy nhất trước Fulham thậm chí đến từ… phản lưới nhà.

Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề? - Ảnh 1.

Mbeumo sút dội xà ở quả luân lưu quyết định

ẢNH: REUTERS

Không chỉ tấn công bế tắc, hàng thủ Manchester United tiếp tục bất ổn. Thủ môn Altay Bayindir thường xuyên mắc sai lầm, trong khi Bruno Fernandes sút hỏng cả phạt đền. Giới chuyên môn nhận định HLV Amorim đang bế tắc trong việc tìm ra công thức chiến thắng, còn nội bộ thì thiếu sự gắn kết.

Tương lai nào cho HLV Amorim và Manchester United?

Áp lực càng lớn khi cuối tuần này Manchester United đối đầu Burnley – đội vừa thắng 2 trận liền ở Cúp Liên đoàn. Nếu tiếp tục mất điểm, “Quỷ đỏ” có nguy cơ lún sâu hơn trước khi chạm trán Manchester City, Chelsea và Liverpool.

Trong khi ban lãnh đạo CLB chưa lên tiếng, báo chí Anh đã liệt kê hàng loạt ứng viên thay thế như Oliver Glasner (của Crystal Palace), Gareth Southgate, Michael Carrick, Mauricio Pochettino, Unai Emery hay thậm chí Zinedine Zidane.

Khủng hoảng ở Manchester United - HLV Amorim có phải là vấn đề? - Ảnh 2.

Chiếc ghế của HLV Amorim lung lay dữ dội

ẢNH: REUTERS

Ông Amorim đến Old Trafford tháng 11.2024 với bản lý lịch ấn tượng từ Sporting Lisbon, nhưng bóng đá Anh đã phơi bày những hạn chế trong cách ông quản lý và vận hành chiến thuật.

Manchester United – đội từng 20 lần vô địch nước Anh – đã trải qua mùa giải tệ hại nhất trong lịch sử Premier League khi chỉ xếp thứ 15 mùa trước, thành tích tệ nhất kể từ khi rớt hạng năm 1974. Giờ đây, một trong hai cơ hội thực tế để giành danh hiệu mùa này đã biến mất, biến trận thua Grimsby trở thành một trong những thất bại ê chề nhất lịch sử CLB.

Từ một nhà cầm quân được kỳ vọng, HLV Amorim giờ đang trở thành tâm điểm tranh cãi: ông có phải là gốc rễ vấn đề, hay chỉ là nạn nhân của một tập thể Manchester United đang khủng hoảng dài hạn?

Highlight Nam Định 2-1 PVF-CAND: Nhà vô địch trở lại là chính mình

Dù bị dẫn trước bởi pha xử lý tinh tế của Thanh Nhàn, CLB Nam Định đã chứng tỏ bản lĩnh khi lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 trước CLB PVF-CAND trong trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2025-2026.

