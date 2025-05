Báo Malaysia khen nức nở Hai Long, lo lắng tột bậc đội tuyển Malaysia bị Việt Nam đánh bại

'Hai Long quá hay'

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times viết: "Tiền vệ Hai Long quá hay vì đã góp phần tạo nên thế trận bùng nổ cho đội các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) trong trận đấu với CLB Manchester United. Anh này có cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút thứ 6, suýt ghi bàn cho ASEAN All Stars. 5 phút sau tình huống nói trên, lại là Hai Long có pha sút phạt vọt xà ngang khung thành đối phương. Cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC còn có thêm một cơ hội khác ở nửa sau của trận đấu, nhưng thủ môn dự bị Heaton của Manchester United kịp đọc ra tình huống di chuyển của cầu thủ này, rồi ngăn chặn bàn thua cho đội bóng nước Anh".

Hai Long thi đấu xuất sắc trước Manchester United Ảnh: Thụy An

Trong khi đó, một tờ báo khác của Malaysia là The Star bình luận: "Giữa 72.550 khán giả có mặt trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), cầu thủ người Việt Nam là Nguyễn Hai Long thi đấu nổi bật. Cầu thủ này có cơ hội ở đầu trận, nhưng thủ môn Onana bên phía Manchester United kịp thời cản phá. Hai Long thi đấu với nỗ lực rất lớn, còn đội ASEAN All Stars gây sửng sốt cho mọi người bằng chiến thắng 1-0 trước gã khổng lồ đến từ giải Ngoại hạng Anh". Truyền thông nước bạn cho rằng, sự xuất hiện của Hai Long sẽ tạo nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam và mở ra cơ hội cho đội khách khi chạm trán chủ nhà Malaysia ở trận đấu quan trọng vào tháng 6.

Lời khen mà truyền thông Malaysia vừa dành tặng cho Hai Long cũng phản ánh sự tiến bộ lớn của cầu thủ này trong thời gian gần đây. Ngôi sao đang khoác áo Hà Nội FC thi đấu tốt tại V-League 2024-2025, tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 (ghi 2 bàn thắng), và giờ anh trên đường trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam, ngay trước trận quyết đấu với đội tuyển Malaysia. Trận đấu giữa đôi bên sẽ diễn ra ở sân Bukit Jalil vào ngày 10.6 tới đây, thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia luôn khao khát điều này

Nhận xét về Hai Long, cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói: "Cầu thủ này càng ngày càng thi đấu tự tin, chững chạc. Dĩ nhiên, trận đấu với Manchester United tối qua (28.5) chỉ là trận giao hữu, đối thủ cũng không bung hết sức. Tuy nhiên, việc 1 cầu thủ Đông Nam Á dám cầm bóng, đi bóng, dứt điểm trước vòng vây các hậu vệ cao lớn của đối thủ nổi tiếng đến từ châu Âu, như cách Hai Long đã làm, thể hiện sự tự tin rất lớn của cầu thủ này. Cậu ấy đáng được ghi nhận ở các yếu tố tinh thần, kỹ thuật, cũng như bản lĩnh".

Dàn cầu thủ Việt Nam đang tràn đầy sự tự tin trước trận quyết đấu với đội tuyển Malaysia Ảnh: Thụy An

Hình ảnh của Hai Long cũng là hình ảnh chung của nhiều cầu thủ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Những Hoàng Đức, Văn Vĩ, Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, thủ môn Đình Triệu… đã thể hiện bản lĩnh khác hẳn tại AFF Cup 2024. Sau ngôi vô địch Đông Nam Á, sự tự tin của họ càng tăng lên. Các cầu thủ dưới trướng của HLV Kim Sang-sik luôn tin rằng họ có thể thành công, có thể đánh bại mọi đối thủ trong khu vực.

Đấy cũng là điều bóng đá Malaysia sợ nhất. Đội tuyển Malaysia có thể nhập tịch rất nhiều cầu thủ gốc nước ngoài, nhưng chất lượng của các cầu thủ nhập tịch là điều mà ngay đến giới chuyên môn ở Malaysia cũng không dám đảm bảo. Ngoài ra, việc đội tuyển Malaysia liên tục thất bại ở các giải đấu quốc tế trong nhiều năm qua, liên tục thua đội tuyển Việt Nam ở các sân chơi khu vực, khiến cho sự tự tin của giới cầu thủ nước này giảm đi đáng kể. Giờ, bóng đá Malaysia khao khát sự tự tin giống như những gì mà Hai Long và đội tuyển Việt Nam đang có!