Chiều tối 27.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 23 thế giới) đối đầu với Kenya (hạng 25 thế giới) trong trận đấu cuối cùng bảng G giải vô địch thế giới 2025. Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp, cả hai đội đều muốn giành chiến thắng danh dự.

Việt Nam xếp trên Kenya 2 bậc, nhưng Kenya lại có nhiều kinh nghiệm hơn khi đã tham gia giải đấu này 7 lần. Trận đấu diễn ra căng thẳng với chiến thắng sát sao của Kenya 3-0. Trong set 1, dù khởi đầu không tốt, Việt Nam vẫn gỡ lại nhưng thua 23-25. Set 2, Kenya dẫn trước và dù Việt Nam bám đuổi, đội bóng châu Phi vẫn chiến thắng 25-22. Sang set 3, Việt Nam có khởi đầu tốt nhưng không giữ được thế trận, để Kenya thắng 25-18 và giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Bị hàng chắn Kenya khắc chế, HLV Tuấn Kiệt tiếc nuối: ‘Toàn đội đã không là chính mình’

Chia sẻ sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếc nuối cho rằng toàn đội đã chơi dưới sức, không thể hiện được phong độ tốt nhất và thiếu sự kết nối trong các pha tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, ông cũng dành lời khen cho các cô gái Kenya, khẳng định đội bạn đã thi đấu xuất sắc và có chiến thắng xứng đáng.

Hàng chắn của Kenya là điểm mấu chốt giúp họ chiến thắng trận này

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rời giải với nhiều trải nghiệm quý giá

HLV Tuấn Kiệt nhấn mạnh rằng trận đấu này sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ, giúp họ nhận thức được những điểm yếu cần cải thiện, đồng thời cũng là cơ hội để đội tuyển rút ra kinh nghiệm quý báu cho những giải đấu sau.