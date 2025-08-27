Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bị hàng chắn Kenya khắc chế, HLV Tuấn Kiệt tiếc nuối: ‘Toàn đội đã không là chính mình’
Video Thể thao

Bị hàng chắn Kenya khắc chế, HLV Tuấn Kiệt tiếc nuối: ‘Toàn đội đã không là chính mình’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/08/2025 21:27 GMT+7

Bị hàng chắn Kenya khắc chế trong cả ba set, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình lần đầu dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 với nhiều tiếc nuối nhưng cũng để lại dấu ấn bằng nỗ lực kiên cường và tinh thần thi đấu quả cảm.

Chiều tối 27.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 23 thế giới) đối đầu với Kenya (hạng 25 thế giới) trong trận đấu cuối cùng bảng G giải vô địch thế giới 2025. Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp, cả hai đội đều muốn giành chiến thắng danh dự.

Việt Nam xếp trên Kenya 2 bậc, nhưng Kenya lại có nhiều kinh nghiệm hơn khi đã tham gia giải đấu này 7 lần. Trận đấu diễn ra căng thẳng với chiến thắng sát sao của Kenya 3-0. Trong set 1, dù khởi đầu không tốt, Việt Nam vẫn gỡ lại nhưng thua 23-25. Set 2, Kenya dẫn trước và dù Việt Nam bám đuổi, đội bóng châu Phi vẫn chiến thắng 25-22. Sang set 3, Việt Nam có khởi đầu tốt nhưng không giữ được thế trận, để Kenya thắng 25-18 và giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Bị hàng chắn Kenya khắc chế, HLV Tuấn Kiệt tiếc nuối: ‘Toàn đội đã không là chính mình’

Chia sẻ sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếc nuối cho rằng toàn đội đã chơi dưới sức, không thể hiện được phong độ tốt nhất và thiếu sự kết nối trong các pha tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, ông cũng dành lời khen cho các cô gái Kenya, khẳng định đội bạn đã thi đấu xuất sắc và có chiến thắng xứng đáng.

- Ảnh 1.

Hàng chắn của Kenya là điểm mấu chốt giúp họ chiến thắng trận này

- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rời giải với nhiều trải nghiệm quý giá

HLV Tuấn Kiệt nhấn mạnh rằng trận đấu này sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ, giúp họ nhận thức được những điểm yếu cần cải thiện, đồng thời cũng là cơ hội để đội tuyển rút ra kinh nghiệm quý báu cho những giải đấu sau.

Tin liên quan

Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games

Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games

Báo chí Thái Lan ngày 25.8 đưa tin, Ủy ban Olympic Thái Lan mới đây đã công bố thông tin về những thay đổi quan trọng tại SEA Games 33, trong đó có 2 sự việc gây tranh cãi là đoàn thể thao Campuchia và kiểm tra giới tính VĐV.

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam Kenya HLV Tuấn Kiệt Giải vô địch thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận