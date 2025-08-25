Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức
Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/08/2025 20:06 GMT+7

Dù đối đầu với đội tuyển nữ Đức, đứng trên họ 11 bậc trên bảng xếp hạng FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường, đặc biệt là trong set 3, nhưng không thể tạo bất ngờ và đành chấp nhận thua 0-3.

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Trong set 1, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra thế trận đôi công ngang ngửa với đội tuyển Đức, nhờ những pha ghi điểm ấn tượng của Nguyễn Thị Trinh và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, đội tuyển Đức đã vượt lên từ điểm thứ 15 và kết thúc set 1 với tỷ số 25-18.

Bước sang set 2, đội tuyển Đức làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo khoảng cách an toàn lên đến 12 điểm. Mặc dù Thanh Thúy ghi nhiều điểm quan trọng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không thể lật ngược thế cờ và thua set 2 với tỷ số 25-17.

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Trong set 3, đội tuyển nữ Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, vươn lên dẫn trước ở điểm thứ 6. Tuy nhiên, đội tuyển Đức lại có chuỗi lên điểm ấn tượng và kết thúc set 3 với tỷ số 25-21, giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Nhờ chiến thắng này, đội tuyển nữ Đức tạm thời xếp trên đội tuyển nữ Ba Lan với thành tích toàn thắng, trong khi Ba Lan đã để thua Việt Nam 1 set ở lượt trận đầu tiên và tạm xếp vị trí thứ hai.

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức - Ảnh 1.

HLV Tuấn Kiệt dành lời khen cho nỗ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Với thất bại này, cơ hội vào vòng sau của đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại. Tuy nhiên, trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng, chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Kenya (hạng 23 của FIVB) và hy vọng có thể giành một chiến thắng để chia tay giải đấu với kỷ niệm đẹp. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh vị trí nhất nhì bảng G sẽ được định đoạt trong trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Đức.

