Đức mở màn giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 bằng chiến thắng 3-0 trước Kenya (tỷ số các set là 25-22, 25-8, 25-20). Dù có phần chệch choạc ở set đầu, các học trò của HLV Giulio Cesare Bregoli nhanh chóng áp đảo nhờ hàng công sắc bén với Lina Alsmeier và Emilia Weske (mỗi người ghi 13 điểm). Thống kê cho thấy sự vượt trội của đội Đức: 8 điểm chắn, 5 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi đối thủ mắc tới 25 lỗi.

HLV Bregoli đánh giá sau trận rằng ông và các học trò rất vui với chiến thắng đầu tiên. Theo ông, tại giải vô địch thế giới sẽ không có trận đấu nào dễ dàng, Kenya đã chơi tốt và buộc Đức phải thích nghi. Dù trải qua những thời điểm thi đấu thất thường, toàn đội vẫn giữ được sự bình tĩnh và ông nhấn mạnh chiến thắng mở màn có ý nghĩa quan trọng.

Chân dung đội tuyển nữ Đức - ‘ngọn núi’ tiếp theo với bóng chuyền Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức mang tới Thái Lan 14 VĐV, trong đó có tới 11 người đang thi đấu ở các CLB nước ngoài, riêng các CLB Ý có 6 cầu thủ. Dù thiếu vắng chuyền hai Pia Kästner và libero Annie Cesar vì chấn thương, tập thể này vẫn giữ được sự ổn định.

Đội trưởng Camilla Weitzel, cao 1,95 m, là gương mặt tiêu biểu nhất của bóng chuyền nữ Đức. Từng chơi ba năm cho CLB Chieri (Ý), sau đó chuyển sang Pesaro và sắp tới là Scandicci – á quân Champions League, Weitzel sở hữu kinh nghiệm chinh chiến ở môi trường đỉnh cao.