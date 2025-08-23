Trong buổi công bố tại Nhà Trắng với sự hiện diện của Phó tổng thống JD Vance, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristy Noem, ông Trump nhấn mạnh: “Đây là một vinh dự to lớn khi mang sự kiện toàn cầu cùng những vận động viên xuất sắc nhất thế giới đến trung tâm văn hóa của thủ đô đất nước chúng ta. World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất, và World Cup 2026 chắc chắn sẽ là giải đấu vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Theo kế hoạch, World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai sẽ có 48 đội tham dự, thi đấu tổng cộng 104 trận. Mỹ sẽ tổ chức phần lớn các trận đấu tại 11 thành phố, trong khi Canada và Mexico mỗi nước sẽ đăng cai 13 trận, bao gồm các trận vòng bảng tại Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara và Monterrey.

Tổng thống Trump công bố lễ bốc thăm World Cup 2026, khẳng định Washington an toàn

Tại Nhà Trắng, Chủ tịch FIFA Infantino đã mang chiếc cúp vàng FIFA World Cup tới giới thiệu và trao tận tay cho ông Trump. “Đây là chiếc cúp mà chỉ những nhà vô địch mới có thể chạm vào. Người gần nhất nâng nó lên là Leo Messi của Argentina. Và giờ nó đang có mặt tại Phòng Bầu dục".

Tổng thống Mỹ tỏ ra thích thú và đùa rằng ông muốn giữ luôn chiếc cúp để trưng bày trong Nhà Trắng.

Tổng thống Trump khẳng định thủ đô Washington an toàn

Ông Trump cũng chỉ trích giới truyền thông "không trung thực" khi đưa các số liệu thăm dò sai lệch, nhấn mạnh rằng Washington giờ đã khác. Ông cho biết thành phố đang ghi nhận số liệu tội phạm thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo ông, trong tuần vừa rồi không có vụ giết người nào xảy ra – điều chưa từng có trong ký ức gần đây. Ông nhấn mạnh rằng trước khi chính quyền của ông vào cuộc, Washington vốn là nơi đầy rẫy tội phạm và rất thiếu an toàn, nhưng nay tình hình đã thay đổi hoàn toàn: tội phạm giảm tới 87%, người dân cảm thấy an tâm hơn, quay trở lại các nhà hàng, và thành phố đang hồi sinh mạnh mẽ.

Tổng thống Trump cùng Chủ tịch FIFA và Phó tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất từ trước tới nay mà còn là cơ hội để nước Mỹ thể hiện vai trò chủ nhà trong việc tổ chức sự kiện thể thao mang tầm toàn cầu.