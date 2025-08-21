Chạy điền kinh hết tốc lực, rê bóng rồi loạng choạng ngã trên sân… Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trong một cuộc thi điền kinh, một vận động viên đột nhiên ngã quỵ khi đang chạy hết tốc lực ngay trước vạch đích… Hay trong một trận đấu bóng đá, robot liên tục va vào những đống hỗn độn, đòi hỏi sự can thiệp thường xuyên của các kỹ sư.

Xem robot tranh tài đá bóng, chạy điền kinh như người thật ở Trung Quốc

Nhưng không chỉ thi đấu ở các môn thể thao như bóng đá, điền kinh hay bóng bàn, robot hình người còn tham gia giải quyết những thử thách riêng biệt, từ phân loại thuốc, xử lý vật liệu đến dịch vụ vệ sinh.

Ban tổ chức cho biết các trò chơi này cung cấp cơ hội thu thập dữ liệu có giá trị để phát triển robot phục vụ cho các ứng dụng thực tế như làm việc trong nhà máy.

Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 đánh dấu kỳ thế vận hội đầu tiên trên thế giới dành riêng cho robot hình người.

Robot thi đấm bốc tại Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 ẢNH: REUTERS

Đây được coi là sân chơi robot hình người quy mô nhất thế giới, là cơ hội để giới thiệu những tiến bộ trong thiết kế cơ khí, AI và công nghệ cảm biến, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng robot vào các hoạt động thực tiễn.

Trung Quốc đang nỗ lực đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ robot và máy móc hình người, khi quốc gia này đối mặt với tình trạng dân số già hóa và sự cạnh tranh ngày càng tăng với Mỹ về công nghệ tiên tiến.