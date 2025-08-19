Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025
Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/08/2025 22:44 GMT+7

U.23 Úc đã trả được món nợ ở trận đấu vòng bảng trước Myanmar để giành chức vô địch giải bóng đá nữ Đông nam Á 2025.

Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Để thua Myanmar ở trận đầu tiên của vòng bảng nên U.23 Úc nhập cuộc trận chung kết với cách tiếp cận thận trọng hơn nhưng thời gian kiểm soát bóng của họ trong hiệp 1 vẫn vượt trội. Trong khi đó, Myanmar vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự số đông và chờ thời cơ để phản công nhanh với các đường bóng dài.

Phút 13, Cassidy tung cú sút xa cực mạnh, thủ môn của Myanmar vất vả đấm bóng giải vây. Đến phút 27, Mo Tun rơi vào việt vị sau đường chuyền xa của đồng đội. Đây có thể là cơ hội rõ ràng nhất từ đầu trận của đội Myanmar.

Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Thời gian còn lại của hiệp 1, U.23 Úc tấn công nhiều nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự nhiều lớp của đội tuyển nữ Myanmar. Thế trận hiệp 2 không khác hiệp 1 là bao khi U.23 Úc vẫn kiểm soát bóng vượt trội và gây sức ép mạnh lên khung thành Myanmar.

Phút 52 và 58, các cô gái xứ sở chuột túi liên tiếp tung ra 2 pha dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng đều đập trúng xà ngang.

Cuối cùng sau bao nhiêu cơ hội, bàn thắng cũng đã đến với U.23 Úc ở phút 68 khi Keane phá bẫy việt vị thành công và tạt bóng vào trong để Furphy ập vào đệm bóng mở tỷ số.

- Ảnh 1.

Bàn thắng duy nhất của trận chung kết giữa U.23 Úc và đội tuyển nữ Myanmar

Thời gian còn lại của trận đấu buộc Myanmar phải phá vỡ thế trận phòng thủ của mình để tràn lên tìm bàn gỡ trong khi đội Úc chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Các cơ hội mà Myanmar tạo ra được cũng không thực sự quá sắc nét và họ chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số tối thiếu.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Với bàn thắng duy nhất của Furphy, đội tuyển nữ U.23 Úc đã đăng quang giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Myanmar ngậm ngùi giành ngôi á quân.

Xem thêm bình luận