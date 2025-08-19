Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam
Video Thể thao

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Hồ Hiền - Quỳnh Anh
19/08/2025 21:32 GMT+7

Ngày 19.8, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã có tâm thư gửi khán giả, với nội dung xin rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Tự động phát

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Đang chạy

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan: HCĐ cho đội chủ nhà

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan: HCĐ cho đội chủ nhà

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Đội tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi thất bại trước U.23 Úc, lỡ hẹn chung kết AFF Cup nữ

Đội tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi thất bại trước U.23 Úc, lỡ hẹn chung kết AFF Cup nữ

CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ

CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ

Sau thông tin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây chú ý, hôm 19.8, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã có thư gửi khán giả, chia sẻ về lý do đưa ra quyết định này.

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Trong thư, nữ VĐV gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ cô cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bích Tuyền cho biết thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của cô.

Nói về quyết định rút lui khỏi đội tuyển, Bích Tuyền tiếc nuối cho biết đây là quyết định mà cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ ban huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Theo Bích Tuyền, lý do để cô đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV.

Bích Tuyền chia sẻ, với cô thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Cô cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Cô tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Bích Tuyền đã quyết định rút lui.

Nữ VĐV sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai.

Tin liên quan

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Ngày 19.8.2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo, vào ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9) mà không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng

Khám phá thêm chủ đề

Bích Tuyền Bích Tuyền viết tâm thư bóng chuyền Việt Nam nguyễn thị bích tuyền FIVB Liên đoàn Bóng chuyền thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận