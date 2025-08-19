Sau thông tin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây chú ý, hôm 19.8, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã có thư gửi khán giả, chia sẻ về lý do đưa ra quyết định này.

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Trong thư, nữ VĐV gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ cô cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bích Tuyền cho biết thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của cô.

Nói về quyết định rút lui khỏi đội tuyển, Bích Tuyền tiếc nuối cho biết đây là quyết định mà cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ ban huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Theo Bích Tuyền, lý do để cô đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV.

Bích Tuyền chia sẻ, với cô thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Cô cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Cô tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Bích Tuyền đã quyết định rút lui.

Nữ VĐV sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai.