Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn
Video Thể thao

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/08/2025 20:52 GMT+7

Về vấn đề thiếu vắng Nguyễn Thị Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội sẽ phải thay đổi nhân sự.

Tự động phát

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Đang chạy

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Xem robot tranh tài đá bóng, chạy điền kinh như người thật ở Trung Quốc

Xem robot tranh tài đá bóng, chạy điền kinh như người thật ở Trung Quốc

Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Highlight U.23 Úc 1-0 đội tuyển nữ Myanmar: Cúp vô địch về xứ sở chuột túi

Highlight U.23 Úc 1-0 đội tuyển nữ Myanmar: Cúp vô địch về xứ sở chuột túi

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan: HCĐ cho đội chủ nhà

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan: HCĐ cho đội chủ nhà

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sắp khởi tranh tại Thái Lan và thời điểm này, tất cả các đội đều đã có mặt ở xứ sở chùa vàng để sẵn sàng tranh tài.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Thái Lan vào ngày 21.8 để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, đối đầu với đội tuyển Ba Lan, hiện đang xếp hạng 3 thế giới. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết rằng buổi tập chủ yếu để các cầu thủ làm quen với sân và hồi phục sau chuyến di chuyển dài. Ông cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới, do đó các cầu thủ có tinh thần tốt mặc dù sức khỏe chưa ổn định và cần thêm thời gian để phục hồi.

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Về vấn đề thiếu vắng Nguyễn Thị Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội sẽ phải thay đổi nhân sự. Ông thông tin rằng Hoàng Thị Kiều Trinh, người đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu cùng đội tuyển, sẽ đảm nhiệm vị trí đối chuyền. Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Thúy, người từng thi đấu ở vị trí đối chuyền, cũng sẽ là một lựa chọn khác. Tùy theo tình hình trên sân, ban huấn luyện sẽ quyết định sử dụng nhân sự phù hợp.

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn - Ảnh 1.

Bích Tuyền (số 10) đã xin rút lui trước giải

Để chuẩn bị cho trận đấu với Ba Lan, đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay toàn đội đã xem lại băng ghi hình những trận đấu gần đây của đội tuyển Ba Lan và nhận thấy họ có đẳng cấp cao hơn hẳn. Ông nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng bắt bước một và nâng cao lối chơi trên lưới, bởi Ba Lan có hàng chắn rất mạnh. Toàn đội không ngừng nỗ lực hoàn thiện các chiến thuật để có thể thi đấu tốt trong trận đấu sắp tới.

Tin liên quan

Xem robot tranh tài đá bóng, chạy điền kinh như người thật ở Trung Quốc

Xem robot tranh tài đá bóng, chạy điền kinh như người thật ở Trung Quốc

Những robot hình người chạy điền kinh hết tốc lực, rê bóng, đá bóng tranh tài như người thật… Tất cả đã tạo nên sân chơi thú vị tại Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc (từ ngày 14 đến 17.8).

Trả được món nợ trước Myanmar, U.23 Úc vô địch AFF Cup nữ 2025

Highlight U.23 Úc 1-0 đội tuyển nữ Myanmar: Cúp vô địch về xứ sở chuột túi

Khám phá thêm chủ đề

Bích Tuyền Bóng chuyền đối chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam HLV Tuấn Kiệt Thanh Thúy Kiều Trinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận