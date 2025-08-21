Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sắp khởi tranh tại Thái Lan và thời điểm này, tất cả các đội đều đã có mặt ở xứ sở chùa vàng để sẵn sàng tranh tài.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Thái Lan vào ngày 21.8 để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, đối đầu với đội tuyển Ba Lan, hiện đang xếp hạng 3 thế giới. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết rằng buổi tập chủ yếu để các cầu thủ làm quen với sân và hồi phục sau chuyến di chuyển dài. Ông cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới, do đó các cầu thủ có tinh thần tốt mặc dù sức khỏe chưa ổn định và cần thêm thời gian để phục hồi.

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Về vấn đề thiếu vắng Nguyễn Thị Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội sẽ phải thay đổi nhân sự. Ông thông tin rằng Hoàng Thị Kiều Trinh, người đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu cùng đội tuyển, sẽ đảm nhiệm vị trí đối chuyền. Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Thúy, người từng thi đấu ở vị trí đối chuyền, cũng sẽ là một lựa chọn khác. Tùy theo tình hình trên sân, ban huấn luyện sẽ quyết định sử dụng nhân sự phù hợp.

Bích Tuyền (số 10) đã xin rút lui trước giải

Để chuẩn bị cho trận đấu với Ba Lan, đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay toàn đội đã xem lại băng ghi hình những trận đấu gần đây của đội tuyển Ba Lan và nhận thấy họ có đẳng cấp cao hơn hẳn. Ông nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng bắt bước một và nâng cao lối chơi trên lưới, bởi Ba Lan có hàng chắn rất mạnh. Toàn đội không ngừng nỗ lực hoàn thiện các chiến thuật để có thể thi đấu tốt trong trận đấu sắp tới.