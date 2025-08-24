Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vi Thị Như Quỳnh gây ‘sốt’ sau trận đấu với Ba Lan, lọt tốp 10 ghi điểm nhiều nhất
Quỳnh Phương
24/08/2025 09:42 GMT+7

Vi Thị Như Quỳnh đã trở thành gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi ghi tới 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp.

Lần đầu tiên góp mặt ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, các cô gái Việt Nam đã tạo dấu ấn đậm nét bằng việc đánh bại Ba Lan ở set đầu tiên, dù đối thủ đang giữ vị trí thứ 3 thế giới.

Tại Nhà thi đấu Phuket (Thái Lan), trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc đầy tự tin và giành thắng lợi ở set đầu tiên. Dù sau đó Ba Lan kịp lấy lại thế trận để thắng ngược 3 set còn lại, nhưng việc có được một set thắng trước đội bóng mạnh hàng đầu thế giới đã là thành tích rất đáng khích lệ cho Việt Nam.

Vi Thị Như Quỳnh đã trở thành gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi ghi tới 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp. Với thành tích này, chủ công sinh năm 2002 xuất sắc góp mặt trong nhóm 10 VĐV ghi nhiều điểm nhất sau lượt trận đầu tiên, đồng hạng 7 cùng Anna Haak (Thụy Điển), Sillah (Slovenia) và Brayelin Martinez (Cộng hòa Dominica).

Theo đánh giá từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), một trong những điểm sáng giúp Việt Nam tạo nên bất ngờ chính là phong độ xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh. Ngoài ra, phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng để lại dấu ấn với 9 điểm, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh – người thay thế Bích Tuyền – có 8 điểm, còn đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đóng góp 6 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Thanh Thúy cho biết đội tuyển rất vui khi đã thi đấu tốt trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Cô nhấn mạnh toàn đội đã gắn kết và chơi hết mình, đồng thời khẳng định mục tiêu của Việt Nam tại giải là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Nữ đội trưởng cũng bày tỏ sự cảm kích trước bầu không khí ở Nhà thi đấu Phuket khi khán giả đã cổ vũ hết mình cho cả hai đội, và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ đội tuyển.

Vi Thị Như Quỳnh có trận đấu chói sáng

Đáng chú ý, nhờ giành được 1 set trước Ba Lan, đội tuyển Việt Nam chỉ bị trừ 0,01 điểm trên bảng xếp hạng FIVB và vẫn giữ nguyên vị trí 22 thế giới. Toàn đội đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu khởi sắc trong các trận kế tiếp gặp Đức (ngày 25.8) và Kenya (ngày 27.8), qua đó cạnh tranh suất vào vòng knock-out.

Tổng thống Trump công bố lễ bốc thăm World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 5.12 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ở thủ đô Washington.

Xem thêm bình luận