'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây
'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/08/2025 12:10 GMT+7

Chương trình 'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên đã chính thức khai mạc tại An Giang, với mục tiêu phòng chống đuối nước và dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em, đặc biệt ở các tỉnh miền Tây.

'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

Chương trình do Ánh Viên phát động

Chương trình do Ánh Viên - VĐV bơi lôi xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam, phát động nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước và phát triển kỹ năng bơi lội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động cộng đồng vô cùng ý nghĩa, mang đến hy vọng về một Việt Nam không còn những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

Mỗi năm, Việt Nam vẫn phải chịu nỗi đau từ hàng nghìn vụ đuối nước, đặc biệt là ở những khu vực không có bể bơi công cộng và thiếu các chương trình giáo dục về an toàn dưới nước. Những vụ tai nạn này thường xảy ra ở các khu vực nông thôn, vùng ven biển, nơi trẻ em không được trang bị đầy đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình khi tiếp xúc với nước. Các vụ đuối nước không chỉ là nỗi đau lớn cho gia đình các em mà còn là nỗi ám ảnh của cả cộng đồng.

Ánh Viên tâm huyết với các dự án cộng đồng cho trẻ em

Chương trình “Kình ngư tập sự” của Ánh Viên nhận được sự đồng hành của Công ty Thép Tây Đô. Trong khuôn khổ của chiến dịch này, mỗi tỉnh tham gia sẽ nhận được 500 phao bơi sinh tồn và 500 cuốn sách về phòng chống đuối nước. Ánh Viên dự định sẽ triển khai chiến dịch ở 6 tỉnh thành trong năm nay, nhằm không chỉ giúp trẻ em hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ nước mà còn trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân.

Lễ khai mạc được tổ chức tại An Giang

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên đã quyết định lui về hậu trường để tập trung vào công tác huấn luyện và phát triển các chương trình dạy bơi cho trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa.

Cô nhận thức rằng, bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà còn là một kỹ năng sống cực kỳ quan trọng, giúp trẻ em bảo vệ tính mạng trong những tình huống nguy cấp. Trong suốt những năm qua, Ánh Viên đã kiên trì với các dự án cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước và dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở những khu vực chưa được tiếp cận với các khóa học chính quy.

