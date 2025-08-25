Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn tạo bất ngờ cho đội tuyển Đức như từng làm được trước đội tuyển Ba Lan.

17 giờ hôm nay tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) thi đấu lượt trận thứ hai bảng G, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, chạm trán với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới). Đối thủ được đánh giá vượt trội nhưng đội tuyển Việt Nam hứa hẹn tạo ra bất ngờ.

'Vũ khí' lợi hại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đấu đội tuyển Đức- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tạo bất ngờ cho đội tuyển Đức

ẢNH: FIVB

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giúp đội tuyển Việt Nam để lại dấu ấn lớn trong trận đấu với đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới). Đó là trận đấu mà các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu biến hóa và có được chiến thắng ở ván 1. Màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam ở ván đấu khiến thủ quân đội tuyển Ba Lan phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã tạo bất ngờ ở lối chơi mà đội Ba Lan chưa thấy khi xem các băng ghi hình phân tích trận đấu trước đó.

Phải thừa nhận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không khỏi đau đầu khi tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ rút lui trước thềm giải vô địch thế giới. Cùng với việc Trần Thị Thanh Thúy chưa trở lại phong độ đỉnh cao, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải thay đổi so với trước. Đó cũng là một phần nguyên nhân mà các đối thủ như Ba Lan bị bất ngờ trước màn trình làng của các cô gái Việt Nam.

'Vũ khí' lợi hại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đấu đội tuyển Đức- Ảnh 2.

Nguyễn Khánh Đang đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

ẢNH: FIVB

Vi Thị Như Quỳnh ít được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng thường xuyên ở các giải quốc tế trước đó lại được giao trọng trách thi đấu chính khi gặp đội tuyển Ba Lan và còn được dồn nhiều bóng để tấn công. Sức trẻ cùng sự tự tin, khát khao cống hiến đã giúp Như Quỳnh thi đấu bùng nổ, trở thành tay ghi điểm số 1 trong trận đấu với đội tuyển Ba Lan. Với 20 điểm ghi được trước đội hạng 3 thế giới, Vi Thị Như Quỳnh sẽ vào tầm ngắm của hàng chắn đội tuyển Đức khi chạm trán hôm nay. Tuy nhiên cô vẫn được kỳ vọng giữ vững phong độ cao để lách chắn thành công, ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam như mục tiêu bản thân cô đặt ra từ đầu giải là ghi càng nhiều điểm càng tốt.

'Vũ khí' lợi hại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đấu đội tuyển Đức- Ảnh 3.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đấu pháp phù hợp khi đấu đội tuyển Đức

ẢNH: FIVB

Mũi đánh khác được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam đấu tuyển Đức là Trần Thị Bích Thủy. Với khả năng đánh nhanh hiệu quả, tay đập từng được trui rèn ở giải vô địch bóng chuyền Hàn Quốc là "vũ khí" lợi hại của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ở trận đấu với Ba Lan, Bích Thủy vẫn đều đặn ghi điểm nhưng không có nhiều bóng để tấn công. Phụ công này hứa hẹn được các chuyền hai Lâm Oanh (hoặc Kim Thoa) tiếp đạn để tấn công mạnh mẽ hơn khi đấu với đội tuyển Đức.

Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên cũng quyết tâm thi đấu với hết khả năng nhằm giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có được màn thể hiện tốt trước đội tuyển Đức. Nếu đánh bại được đối thủ cứng cựa này, cánh cửa đi tiếp ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới rộng mở với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Xem thêm bình luận