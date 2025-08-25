Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: Tự tin so tài đội tuyển Đức

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã nhận thất bại 1-3 trước Ba Lan hùng mạnh ở trận ra quân, nhưng đó là trận thua mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt "được nhiều hơn mất". Cái được đầu tiên của đội VN là kinh nghiệm thi đấu. Trước trận, không ai nghĩ các cô gái của chúng ta lại thắng được Ba Lan 1 ván. Bản thân các thành viên đội tuyển trước đó cũng chỉ "dám" hy vọng chúng ta tạo ra được nhiều tình huống bóng giằng co, hoặc đừng để thua với tỷ số quá cách biệt. Tuy nhiên, một chiến thuật hợp lý, cộng với việc tuyển Ba Lan bị bất ngờ trước cách chúng ta nhập cuộc, đã khiến cho tuyển VN làm nên điều mà ngay cả tuyển Thái Lan cũng chưa thể làm được trước Ba Lan ở Volleyball Women's Nations League năm nay (VNL 2025). Điều này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở 2 trận đấu tiếp theo, khi Đức và Kenya là những đối thủ dễ chơi hơn so với Ba Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã có trận mở màn khá tốt ẢNH: FIVB

Cái được thứ hai chính là cải thiện hình ảnh của bóng chuyền nữ VN với bạn bè quốc tế. Cách đây không lâu, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra thông báo trên trang chủ về quyết định xử thua U.21 nữ VN tại giải U.21 nữ thế giới ở Indonesia. Rồi chuyện một tuyển thủ VN xin rút lui ngay trước ngày đội tuyển lên đường sang Thái Lan vì lý do cá nhân cũng được nhiều đơn vị truyền thông khu vực đưa tin và bình luận thiếu thiện cảm. Sau trận đấu với Ba Lan, cái nhìn của bè bạn quốc tế về bóng chuyền nữ VN hẳn đã trở nên tích cực hơn rất nhiều.

HLV Tuấn Kiệt nói gì về đội tuyển bóng chuyền Đức?

Con người và lối chơi của đội tuyển VN đã được đội tuyển Đức "mục sở thị" ở trận đấu với Ba Lan. Vì thế đội bóng này sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị bất ngờ. Ở trận ra quân, các cô gái Đức giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Kenya và nếu đánh bại VN, họ sẽ sớm giành vé đi tiếp. Sức mạnh của đội tuyển Đức đến từ bộ ba Alsmeier, Weske, Weizel - những cây ghi điểm hàng đầu trong trận ra quân. Lối chơi của tuyển Đức cũng đa dạng, hiệu quả ngay từ những cú phát bóng tấn công đầy uy lực đồng thời tổ chức phòng ngự kín kẽ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển Đức từng chơi ngang ngửa với các đội xếp nhất, nhì thế giới là Ý, Brazil nên vượt trội so với đội tuyển VN. "Yếu tố quan trọng mà các tuyển thủ VN phải giữ vững là tâm lý, tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin. Tôi kỳ vọng các em chơi hay như ở ván 1 hoặc ít ra cũng tạo được thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng như trong ván 4 trước Ba Lan", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Chạm trán đội tuyển Đức giàu tính kỷ luật, đội tuyển VN cần tập trung cao độ, thực hiện tốt khâu bắt bước một để triển khai tấn công. Khi bước một không tốt, đội tuyển VN sẽ bị động, từ đó nhường mặt trận tấn công cho đối thủ.

Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục được kỳ vọng phát huy hiệu quả sức mạnh trên hàng tấn công. Bên cạnh đó, các mũi đánh nhanh từ phụ công Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh cũng cần được phát huy. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy lùi về hỗ trợ phòng ngự nhưng cũng sẵn sàng "chia lửa" cho hàng công. Một vị trí khác cũng đang chơi rất hay là libero Nguyễn Khánh Đang. Những pha cứu bóng ngoạn mục của cô sẽ tiếp động lực tinh thần cho các đồng đội khi đấu với đội mạnh như tuyển Đức.



