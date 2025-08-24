Chơi bùng nổ, chủ nhà Thái Lan đánh bại Thụy Điển ở giải bóng chuyền nữ thế giới

Bóng chuyền nữ Thái Lan tạm đứng đầu bảng A, giành vé vào vòng loại trực tiếp

Tối 24.8 tại Bangkok, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (hạng 20 thế giới) xuất sắc đánh bại Thụy Điển (hạng 24 thế giới) ở lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng trước Thụy Điển ẢNH: FIVB

Hơn đối thủ 4 bậc trên bảng xếp hạng thế giới nhưng đội tuyển Thái Lan bị đánh giá thấp hơn so với Thụy Điển. Tuy nhiên với sự cổ vũ của gần 10.000 khán giả nhà, các cô gái Thái Lan đã thi đấu bùng nổ.

Ở trận đấu với Thụy Điển, HLV Kiattipong tiếp tục sử dụng dàn tuyển thủ đã mang về chiến thắng 3-1 trước Ai Cập như Chatchu-on, Thatdao, Pimpichaya, Sasipapron, Pornpun. Trước dàn tay đập cao to của Thụy Điển, đội Thái Lan vẫn triển khai được thế trận tấn công đa dạng và hiệu quả đồng thời tổ chức phòng ngự tốt. Tay chuyền hai Pornpun cho thấy sự ăn ý với các đồng đội với những đường chuyền sắc bén giúp Pimpichaya liên tiếp ghi điểm cho đội tuyển Thái Lan.



Thụy Điển hết cơ hội vào vòng trong giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 khi để thua trước chủ nhà Thái Lan ẢNH: FIVB

Chiến thắng thuyết phục 3-0 với điểm số lần lượt là 25/18, 25/20, 25/22 giúp đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Kết quả này giúp đội chủ nhà Thái Lan chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp dù còn 1 trận chưa đấu với đội tuyển Hà Lan. 2 đội bóng khác cũng sớm giành quyền đi tiếp ở giải bóng chuyền nữ thế giới là Ý (bảng B), Mỹ (bảng D).

17 giờ ngày mai (25.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) thi đấu lượt trận thứ hai bảng G, chạm trán với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới). Nếu đánh bại được đối thủ này, cánh cửa đi tiếp cũng rộng mở với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.