FIVB khen ngợi màn thể hiện 'kinh ngạc' của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, còn Ba Lan nói gì?

Đối thủ Ba Lan nhận xét rất thú vị về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Không thể quật ngã được đội bóng hạng ba thế giới Ba Lan ở trận đấu mở màn bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tại Phuket (Thái Lan) nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận được nhiều lời khen.

Vi Thị Như Quỳnh (16) cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được khen ngợi khi có trận đấu hay trước Ba Lan ẢNH: FIVB

Ngay sau trận đấu, trang Volleyball wolrd của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) dẫn phát biểu của Stysiak, tay ghi điểm số 1 của đội tuyển Ba Lan nhận xét rằng: "Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Ở ván đầu tiên họ đã chơi rất tốt còn chúng tôi chơi rất tệ. Đội tuyển Ba Lan trở lại giành chiến thắng nhưng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo".

FIVB nhận định màn trình diễn kinh ngạc mà đội tuyển Việt Nam có được nhờ vào sự hiệu quả từ mũi tấn công của Vi Thị Như Quỳnh khi có đóng góp 20 điểm. Thủ quân Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi đã thi đấu tốt trước một trong những đội bóng chuyền mạnh nhất thế giới. Toàn đội đã có sự gắn kết tốt với nhau tạo nên trận đấu hay. Đội tuyển Việt Nam đến giải với mục tiêu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra mắt ấn tượng ở giải vô địch thế giới ẢNH: FIVB

Theo thống kê chuyên môn ở trận thua 1-3 trước Ba Lan, Vi Thị Như Quỳnh là tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp. Phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng thi đấu ấn tượng, đóng góp 9 điểm từ những pha đánh nhanh hiệu quả. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, người thay thế cho Bích Tuyền cũng đóng góp 8 điểm còn thủ quân Trần Thị Thanh Thúy ghi được 6 điểm.

Với màn ra mắt ấn tượng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục chơi hay ở lượt trận tiếp theo, chạm trán với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới) vào ngày 25.8 sau đó là tuyển Kenya (27.8) để cạnh tranh vé vào vòng loại trực tiếp.

Đặc biệt: Với việc giành được 1 ván thắng trước đội bóng xếp hạng 3 thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ bị trừ 0,01 điểm trên bảng xếp hạng thế giới và giữ nguyên hạng 22 thế giới sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025.

