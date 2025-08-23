Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Ra quân thắng lợi ở giải bóng chuyền thế giới, Thái Lan được FIVB khen ngợi: ‘Rất ấn tượng’

Thu Bồn
Thu Bồn
23/08/2025 16:04 GMT+7

Khả năng chắn bóng giúp đội tuyển Thái Lan có khởi đầu thuận lợi tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã dành nhiều lời khen ngợi cho đội bóng xứ sở chùa vàng sau trận ra quân thắng 3-1.

Trong ngày khai mạc giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Huamark (Bangkok), đội tuyển nữ Thái Lan đã có trận ra quân thắng lợi trước đại diện đến từ châu Phi là Ai Cập. Đội bóng xứ sở chùa vàng để thua 1 ván, nhưng chung cuộc vẫn thắng 3-1 (25/15, 23/25, 25/15, 25/11), qua đó giành trọn 3 điểm để tạm thời đứng đầu bảng A.

Thái Lan có 16 pha chắn bóng thành công

Trang chủ FIVB đã có bài viết phân tích và khen ngợi đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng này. Theo Liên đoàn Bóng chuyền thế giới, "một hàng chắn vững chắc đã đưa Thái Lan đến thành công ở trận mở màn". Bài viết nhấn mạnh đội chủ nhà đã có tới 16 pha chắn bóng thành công.

FIVB đánh giá: "Thái Lan, đội bóng vốn được đánh giá cao bởi khả năng phòng ngự tiếp tục gây ấn tượng bằng màn trình diễn xuất sắc trên lưới. Họ áp đảo đối thủ không chỉ ở khâu chắn bóng mà còn cả tấn công và giao bóng".

Ra quân thắng lợi ở giải bóng chuyền thế giới, Thái Lan được FIVB khen ngợi: ‘Rất ấn tượng’- Ảnh 1.

Thái Lan xuất hiện trên trang chủ của FIVB

ẢNH: CMH

Ở góc độ cá nhân, FIVB dành lời khen cho chủ công đối diện Pimpichaya Kokram, người ghi nhiều điểm nhất trận với 19 điểm (17 điểm tấn công, 2 điểm chắn). Phụ công Thatdao Nuekjang cũng được nhắc đến như nhân tố nổi bật với 16 điểm (11 tấn công, 4 chắn, 1 giao bóng). Ngoài ra, chủ công Chatchu-On Moksri được trích lời phát biểu: "Hôm nay thật sự là trải nghiệm tuyệt vời cho đội. Chúng tôi bất ngờ vì có nhiều pha chắn bóng đến vậy. Nhưng tôi tin rằng đội có thể chơi tốt hơn nữa, và sẽ tiếp tục cải thiện trong những trận kế tiếp".

Chiến thắng trận ra quân trước Ai Cập giúp Thái Lan giành 3 điểm trọn vẹn và đứng đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu còn lại, Hà Lan vượt qua Thụy Điển 3-2. Như vậy, Hà Lan đứng nhì với 2 điểm, Thụy Điển hạng ba với 1 điểm. Ai Cập đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ chạm trán với Thụy Điển ở lượt trận thứ 2 bảng A, vào ngày 24.8.

