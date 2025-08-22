Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Chủ nhà Thái Lan khởi đầu chật vật ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới: Kết quả là…

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
22/08/2025 22:31 GMT+7

Đội bóng chuyền nữ Thái Lan để thua 1 ván trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 là đội tuyển Ai Cập (hạng 54 thế giới).

Bóng chuyền nữ Thái Lan đấu đối thủ yếu thế hơn

Tối 22.8 tại Bangkok, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (hạng 21 thế giới) thi đấu trận khai mạc giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, chạm trán với đội tuyển Ai Cập (hạng 54 thế giới) và giành chiến thắng khá chật vật 3-1.

Chủ nhà Thái Lan khởi đầu chật vật ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới: Kết quả là…- Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan vượt qua Ai Cập ở trận khai mạc giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

ẢNH: FIVB

Tung ra sân đội hình mạnh nhất với các gương mặt quen thuộc như Chatchu-on, Thatdao, Pimpichaya, Sasipapron, Pornpun, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà đã khởi đầu khá tốt và giành chiến thắng 25/15 ở ván 1.

Những sai sót ở ván 2, nhất là ở khâu phòng thủ khiến đội chủ nhà Thái Lan bị đội tuyển Ai Cập vốn có thứ hạng thấp nhất trong tổng số 32 đội tham dự giải vô địch thế giới 2025 có những điểm số quan trọng và giành chiến thắng 25/23, bất ngờ cân bằng tỷ số 1-1.

Chủ nhà Thái Lan khởi đầu chật vật ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới: Kết quả là…- Ảnh 2.

Đội tuyển Ai Cập có được ván thắng ấn tượng trước chủ nhà Thái Lan

ẢNH: FIVB

Nỗ lực của Chatchu-on cùng các đồng đội giúp họ thi đấu khởi sắc trở lại, qua đó giành chiến thắng 25/15 ở ván 3, 25/11 ở ván 4, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1. Dù màn ra mắt chưa thật sự ấn tượng nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A. Đội tuyển Hà Lan xếp nhì bảng sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thụy Điển. Chủ nhà Thái Lan sẽ cạnh tranh quyết liệt 1 trong 2 vị trí nhất, nhì bảng A để giành quyền vào vòng trong.

Cũng ở ngày thi đấu mở màn hôm nay, các đội mạnh như Ý, Brazil, Mỹ đều giành chiến thắng khá dễ dàng. 20 giờ 30 ngày mai (23.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, chạm trán với đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới).


