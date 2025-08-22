Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới hôm nay: Ý, Brazil xung trận

Đủ mặt anh tài xuất trận giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới

Người hâm mộ bóng chuyền háo hức chờ đón xem giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 với sự góp mặt của đầy đủ các đội bóng hàng đầu thế giới, trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu giành quyền tham gia. Giải khai mạc hôm nay tại Thái Lan và kết thúc vào ngày 7.9.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 chính thức khởi tranh hôm nay tại Thái Lan ẢNH: FIVB

Ở bảng A diễn ra hôm nay tại Bangkok, chủ nhà Thái Lan (hạng 21 thế giới) sẽ thi đấu trận khai mạc giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới lúc 20 giờ 30, chạm trán với đội tuyển Ai Cập (hạng 54 thế giới). Gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội lớn cho Chatchu-on cùng các đồng đội tìm kiếm chiến thắng. Trước đó vào lúc 17 giờ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển (hạng 26 thế giới) với đội tuyển Hà Lan (hạng 8 thế giới).

Tại bảng B diễn ra ở Phuket, đội tuyển Ý hiện xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng thế giới sẽ đấu trận ra quân lúc 20 giờ 30, chạm trán đội tuyển Slovakia (hạng 29 thế giới) còn đội tuyển Bỉ (hạng 14 thế giới) gặp đội tuyển Cuba (hạng 28 thế giới) lúc 17 giờ. Ở bảng C tại Chiang Mai, đội tuyển Brazil (hạng 2 thế giới) cũng thi đấu trận mở màn lúc 20 giờ 30 gặp đội tuyển Hy Lạp (hạng 31 thế giới) còn đội tuyển Pháp (hạng 15 thế giới) chạm trán Puerto Rico (hạng 18 thế giới) ở trận đấu lúc 17 giờ.

Các ngôi sao hàng đầu trong làng bóng chuyền thế giới hội tụ so tài ở Thái Lan ẢNH: FIVB

Ở bảng D tại Nakhon Ratchasima, đội tuyển Mỹ (hạng 7 thế giới) cũng ra mắt giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, chạm trán với đội tuyển Slovenia (hạng 25 thế giới) còn đội tuyển CH Czech (hạng 13 thế giới) đối đầu Argentina (hạng 17 thế giới).

Các bảng E, F, G, H sẽ thi đấu lượt trận đầu tiên vào ngày mai (23.8). Trong đó tâm điểm là trận đấu ra quân ở bảng G của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) với đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), lúc 20 giờ 30. Hiện chưa có đài truyền hình nào sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới trên lãnh thổ Việt Nam. Kênh YouTube của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới cũng không phát trực tiếp các trận đấu của giải. Các trận đấu được phát trên kênh VBTV cũng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới và người xem phải trả phí.