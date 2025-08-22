FIVB bất ngờ nhắc tên Bích Tuyền cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam

FIVB: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng có mặt ở giải thế giới

Ngay trước ngày khai mạc giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới tại Thái Lan, trang Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) có bài viết giới thiệu các đội bóng ở bảng G, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như sự vắng mặt của tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, tranh tài với các đội rất mạnh ẢNH: SAVA

"Đội tuyển Việt Nam sắp có màn ra mắt tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới. Họ xứng đáng với thành tích này khi xếp hạng tư tại giải vô địch châu Á 2023. Đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 22 trên thế giới, hơn Kenya 1 bậc. Đầu năm nay, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AVC Nations Cup lần thứ ba liên tiếp. Chưa đầy hai tuần trước, đội tuyển này đã giành được huy chương vàng lịch sử tại giải đấu khu vực Đông Nam Á (SEA V.League)", trang Volleyball World giới thiệu.

Trang thông tin của FIVB cho biết thêm: "Dù Bích Tuyền sẽ không đến Phuket cùng đội tuyển Việt Nam nhưng đội vẫn còn những gương mặt nổi bật như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Trần Thị Bích Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang".

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Bảng G của giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới có sự góp mặt của 4 đội gồm Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới), Việt Nam (hạng 22 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). 22 giờ 30 ngày mai (23.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu trận ra quân chạm trán với đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu này là Đức. 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp, 2 đội còn lại sẽ dừng bước.