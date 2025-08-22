Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

FIVB bất ngờ nhắc tên Bích Tuyền cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam

Hoàng Lê
Hoàng Lê
22/08/2025 11:13 GMT+7

Trang Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới có bài viết giới thiệu về các đội ở bảng G ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, trong đó nhắc đến đội tuyển Việt Nam cùng sự vắng mặt của Bích Tuyền.

FIVB: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng có mặt ở giải thế giới

Ngay trước ngày khai mạc giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới tại Thái Lan, trang Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) có bài viết giới thiệu các đội bóng ở bảng G, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như sự vắng mặt của tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.

FIVB bất ngờ nhắc tên Bích Tuyền cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, tranh tài với các đội rất mạnh

ẢNH: SAVA

"Đội tuyển Việt Nam sắp có màn ra mắt tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới. Họ xứng đáng với thành tích này khi xếp hạng tư tại giải vô địch châu Á 2023. Đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 22 trên thế giới, hơn Kenya 1 bậc. Đầu năm nay, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AVC Nations Cup lần thứ ba liên tiếp. Chưa đầy hai tuần trước, đội tuyển này đã giành được huy chương vàng lịch sử tại giải đấu khu vực Đông Nam Á (SEA V.League)", trang Volleyball World giới thiệu.

Trang thông tin của FIVB cho biết thêm: "Dù Bích Tuyền sẽ không đến Phuket cùng đội tuyển Việt Nam nhưng đội vẫn còn những gương mặt nổi bật như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Trần Thị Bích Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang".

Ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, HLV Tuấn Kiệt nêu 2 lựa chọn

Bảng G của giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới có sự góp mặt của 4 đội gồm Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới), Việt Nam (hạng 22 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). 22 giờ 30 ngày mai (23.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu trận ra quân chạm trán với đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu này là Đức. 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp, 2 đội còn lại sẽ dừng bước.

Tin liên quan

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới hôm nay: Ý, Brazil xung trận

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới hôm nay: Ý, Brazil xung trận

Hôm nay (22.8). giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới khởi tranh tại Thái Lan với nhiều cặp đấu hấp dẫn, trong đó có sự góp mặt của các đội bóng hàng đầu thế giới như Ý, Brazil.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ người chơi thay Bích Tuyền: Xướng tên nhân vật đặc biệt

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Bích Tuyền Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận