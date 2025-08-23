Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy đọ chiều cao với Idol bóng chuyền cao 2 m, Như Quỳnh quyết ghi điểm trước Ba Lan

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/08/2025 10:42 GMT+7

Các cô gái đội tuyển bóng chuyền Việt Nam háo hức trong lần đầu bước ra đấu trường lớn, được so tài với dàn sao bóng chuyền bóng chuyền thế giới.

Cơ hội quý của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

20 giờ 30 hôm nay tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất trận ở bảng G, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, chạm trán với đội bóng hạng 3 thế giới là đội tuyển Ba Lan.

Thanh Thúy đọ chiều cao với Idol bóng chuyền cao 2 m, Như Quỳnh quyết ghi điểm trước Ba Lan- Ảnh 1.

Lê Thanh Thúy (trái) bên cạnh idol Korneluk

ẢNH: FBNV

Trước trận đấu, phụ công Lê Thanh Thúy chia sẻ bức ảnh chụp chung cùng tay đập số 1 đội tuyển Ba Lan Korneluk. Tay đập 30 tuổi sở hữu chiều cao 2 m gặt hái rất nhiều thành tích và là thần tượng của rất nhiều người, trong đó có cả các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam. Lê Thanh Thúy thổ lộ: "Mình cảm thấy vinh dự khi có cơ hội học hỏi, cọ xát với các đội mạnh, đặc biệt được gặp rất nhiều idol".

Trong khi đó chia sẻ trước trận đấu với đội tuyển Ba Lan, chủ công Vi Thị Như Quỳnh cho biết: "Đội tuyển Ba Lan có hàng chắn cao nên toàn đội đã có chiến thuật đánh riêng, rất khó khăn nhưng chúng tôi cố gắng kiếm từng điểm một".

Thanh Thúy đọ chiều cao với Idol bóng chuyền cao 2 m, Như Quỳnh quyết ghi điểm trước Ba Lan- Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh thể hiện quyết tâm ghi điểm trước đội tuyển Ba Lan

ẢNH: VFV

Lường trước được sức mạnh của đối thủ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mong muốn các học trò vào trận tự tin, phát huy hết khả năng để có trận đấu hay trước Ba Lan - đội bóng mạnh nhất bảng G cũng là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.

13 tuyển thủ Việt Nam mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mang đến giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 gồm chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương; phụ công Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Hiền; đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh; chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; libero Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.


Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Thanh Thúy Như Quỳnh Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

