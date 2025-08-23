Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khán giả than thở khi không thể xem phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ thế giới có Việt Nam

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/08/2025 09:55 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự giải bóng nữ vô địch thế giới nhưng các đài truyền hình Việt Nam không sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp khiến người hâm mộ than vắn thở dài.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu vào ngày nào?

"Xem các cô gái Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới ở đâu vậy mọi người?", "Ai có link xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam đấu Ba Lan hôm nay cho mình xin với", "Việt Nam lần đầu tham dự giải vô địch thế giới mà không đài nào mua bản quyền phát sóng trực tiếp, quá thất vọng"... Đó là những bình luận nổi bật của người hâm mộ trên các diễn đàn bóng chuyền Việt Nam.

Khán giả than thở khi không thể xem phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ thế giới có Việt Nam- Ảnh 1.

Libero Khánh Đang dự báo có trận đấu vất vả trước đội tuyển Ba Lan có khả năng tấn công mạnh mẽ

ẢNH: VFV

Bên cạnh bóng đá, bóng chuyền cũng là môn tạo sức hút lớn với người hâm mộ Việt Nam. Thành tích ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt với việc đánh bại Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League vừa qua càng khiến đội tuyển được quan tâm. Tuy nhiên để có được bản quyền phát sóng trực tiếp giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, các nhà đài phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Đó cũng là một phần lý do hiện chưa có đài truyền hình nào sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong khi đó cũng vì bản quyền, kênh YouTube của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới cũng không phát trực tiếp các trận đấu của giải. Các trận đấu được phát trên kênh VBTV cũng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới và người xem phải trả phí. Trước cảnh "đói sóng" từ các nhà đài, các kênh chính thống, người hâm mộ cũng chia sẻ cho nhau cách xem trực tiếp từ các trang trên mạng xã hội. Một số người Việt sinh sống, làm việc ở Thái Lan cũng rủ nhau đến sân cổ vũ cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Khán giả than thở khi không thể xem phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ thế giới có Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ

ẢNH: SAVA

20 giờ 30 hôm nay tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) sẽ chạm trán với đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới) ở trận ra quân tại bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới. Đối thủ sở hữu dàn tay đập có chiều cao trung bình gần 1,9 m, trong đó có những gương mặt nổi bật như Magdalena Stysiak (cao 2,03 m), Agnieszka Korneluk (2 m), Czyrnianska (1,93 m), Lukasik (1,9 m)… được đánh giá vượt trội nhưng đội tuyển Việt Nam cũng khát khao cống hiến hết khả năng, vừa trải nghiệm vừa học hỏi.

