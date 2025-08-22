Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu vào tốp 16 thế giới: Sân nhà có làm nên chuyện?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
22/08/2025 11:18 GMT+7

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22.8 đến 7.9, với sự tham gia của 32 đội tuyển hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Đây là cơ hội quan trọng để Thái Lan thể hiện kỹ năng và sự chuẩn bị của mình trên đấu trường quốc tế một lần nữa.

Phong độ bóng chuyền nữ Thái Lan gần đây đang đi xuống

Theo nhận định của báo The Nation, phong độ của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong các giải đấu gần đây có sự suy giảm nhẹ. Tại SEA V.League, đội tuyển đã giành chức vô địch giai đoạn một nhưng thất bại trước Việt Nam ở giai đoạn hai, chỉ giành được vị trí á quân.

Ngoài ra, đội cũng gặp khó khăn trong giải bóng chuyền Nations League 2025 khi chỉ giành được một chiến thắng và xếp thứ 17, khiến thứ hạng thế giới của họ giảm từ thứ 13 xuống thứ 21. Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 là cơ hội để Thái Lan lấy lại phong độ và sự tự tin.

Bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu vào tốp 16 thế giới: Sân nhà có làm nên chuyện?- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Thái Lan có lợi thế sân nhà

ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN THÁI LAN

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kiattipong Radchatagriengkai, đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng với các cầu thủ chủ chốt trở lại sau chấn thương. Chatchu-on Moksri, cầu thủ chủ công hồi phục từ chấn thương vai, sẽ trở lại sân đấu, trong khi Wimonrat Thanapan sẽ chơi ở vị trí chắn giữa sau khi phục hồi từ chấn thương ngón tay. Các cầu thủ quan trọng khác như Ajcharaporn Kongyot, Pimpichaya Kokram và Thatdao Nuekjang cũng sẽ gia tăng sức mạnh cho đội tuyển. Mục tiêu của huấn luyện viên Kiattipong là giúp đội tuyển tiến vào vòng 16 đội tại giải đấu lần này.

Vòng bảng không quá "khó nhằn"

Thái Lan sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mak (thủ đô Bangkok), với các trận đấu diễn ra vào các ngày 22.8 gặp Ai Cập (hạng 54 thế giới) lúc 19 giờ 30 phút, 24.8 gặp Thụy Điển (hạng 26 thế giới) lúc 19 giờ 30 phút và 26.8 gặp Hà Lan (hạng 8 thế giới) lúc 19 giờ 30 phút.

Bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu vào tốp 16 thế giới: Sân nhà có làm nên chuyện?- Ảnh 2.

Đây là cơ hội để bóng chuyền nữ Thái Lan lấy lại vị thế

ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN THÁI LAN

Ở bảng đấu này, đội chủ nhà đang có xếp hạng cao thứ nhì (hạng 21 thế giới) theo BXH của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Có thể Thái Lan sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trước Ai Cập và sẽ có thế trận ngang ngửa với Thụy Điển nhưng Hà Lan sẽ là thử thách lớn nhất. Dẫu vậy nếu phong độ tốt, họ hoàn toàn có cơ hội giành được ít nhất là ngôi nhì bảng để tiến vào vòng 16 đội.

Với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan đã dành hơn 1,1 tỉ baht (khoảng 748 tỉ đồng) cho công tác tổ chức sự kiện. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, ông Sorawong Thienthong, khẳng định rằng công tác chuẩn bị đang diễn ra thuận lợi. Các địa điểm tổ chức giải đấu, bao gồm nhà thi đấu trong nhà Hua Mak ở Bangkok, sân thể thao trong nhà Sapanhin tại Phuket, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chiang Mai, và Hội trường Chatchai ở Nakhon Ratchasima, đều đã sẵn sàng cho giải đấu.

Bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu vào tốp 16 thế giới: Sân nhà có làm nên chuyện?- Ảnh 3.

Người hâm mộ check-in sớm tại Thái Lan

Ngoài việc đảm bảo tổ chức sự kiện diễn ra suôn sẻ, Thái Lan còn tận dụng cơ hội này để quảng bá du lịch. Quốc gia này đã đón tiếp các vận động viên từ 31 quốc gia và đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao kết hợp với giải trí, bao gồm bài hát chính thức của giải đấu "Cheer for the Champion" do nghệ sĩ nổi tiếng Joey Phuwasit thể hiện. Các món quà lưu niệm và linh vật "Tee Angel", lấy cảm hứng từ kinnari huyền thoại, cũng đã được tạo ra để nâng cao trải nghiệm cho các vận động viên và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Tin liên quan

FIVB bất ngờ nhắc tên Bích Tuyền cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam

FIVB bất ngờ nhắc tên Bích Tuyền cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam

Trang Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới có bài viết giới thiệu về các đội ở bảng G ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, trong đó nhắc đến đội tuyển Việt Nam cùng sự vắng mặt của Bích Tuyền.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ người chơi thay Bích Tuyền: Xướng tên nhân vật đặc biệt

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan bóng chuyền nữ Thái Lan giải vô địch bóng chuyền nữ Thế giới 2025 vòng 16 đội Đội tuyển nữ Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận