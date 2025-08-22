Bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu vào tốp 16 thế giới: Sân nhà có làm nên chuyện?

Phong độ bóng chuyền nữ Thái Lan gần đây đang đi xuống

Theo nhận định của báo The Nation, phong độ của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong các giải đấu gần đây có sự suy giảm nhẹ. Tại SEA V.League, đội tuyển đã giành chức vô địch giai đoạn một nhưng thất bại trước Việt Nam ở giai đoạn hai, chỉ giành được vị trí á quân.

Ngoài ra, đội cũng gặp khó khăn trong giải bóng chuyền Nations League 2025 khi chỉ giành được một chiến thắng và xếp thứ 17, khiến thứ hạng thế giới của họ giảm từ thứ 13 xuống thứ 21. Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 là cơ hội để Thái Lan lấy lại phong độ và sự tự tin.

Đội tuyển nữ Thái Lan có lợi thế sân nhà ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN THÁI LAN

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kiattipong Radchatagriengkai, đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng với các cầu thủ chủ chốt trở lại sau chấn thương. Chatchu-on Moksri, cầu thủ chủ công hồi phục từ chấn thương vai, sẽ trở lại sân đấu, trong khi Wimonrat Thanapan sẽ chơi ở vị trí chắn giữa sau khi phục hồi từ chấn thương ngón tay. Các cầu thủ quan trọng khác như Ajcharaporn Kongyot, Pimpichaya Kokram và Thatdao Nuekjang cũng sẽ gia tăng sức mạnh cho đội tuyển. Mục tiêu của huấn luyện viên Kiattipong là giúp đội tuyển tiến vào vòng 16 đội tại giải đấu lần này.

Vòng bảng không quá "khó nhằn"

Thái Lan sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mak (thủ đô Bangkok), với các trận đấu diễn ra vào các ngày 22.8 gặp Ai Cập (hạng 54 thế giới) lúc 19 giờ 30 phút, 24.8 gặp Thụy Điển (hạng 26 thế giới) lúc 19 giờ 30 phút và 26.8 gặp Hà Lan (hạng 8 thế giới) lúc 19 giờ 30 phút.

Đây là cơ hội để bóng chuyền nữ Thái Lan lấy lại vị thế ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN THÁI LAN

Ở bảng đấu này, đội chủ nhà đang có xếp hạng cao thứ nhì (hạng 21 thế giới) theo BXH của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Có thể Thái Lan sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trước Ai Cập và sẽ có thế trận ngang ngửa với Thụy Điển nhưng Hà Lan sẽ là thử thách lớn nhất. Dẫu vậy nếu phong độ tốt, họ hoàn toàn có cơ hội giành được ít nhất là ngôi nhì bảng để tiến vào vòng 16 đội.

Với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan đã dành hơn 1,1 tỉ baht (khoảng 748 tỉ đồng) cho công tác tổ chức sự kiện. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, ông Sorawong Thienthong, khẳng định rằng công tác chuẩn bị đang diễn ra thuận lợi. Các địa điểm tổ chức giải đấu, bao gồm nhà thi đấu trong nhà Hua Mak ở Bangkok, sân thể thao trong nhà Sapanhin tại Phuket, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chiang Mai, và Hội trường Chatchai ở Nakhon Ratchasima, đều đã sẵn sàng cho giải đấu.

Người hâm mộ check-in sớm tại Thái Lan

Ngoài việc đảm bảo tổ chức sự kiện diễn ra suôn sẻ, Thái Lan còn tận dụng cơ hội này để quảng bá du lịch. Quốc gia này đã đón tiếp các vận động viên từ 31 quốc gia và đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao kết hợp với giải trí, bao gồm bài hát chính thức của giải đấu "Cheer for the Champion" do nghệ sĩ nổi tiếng Joey Phuwasit thể hiện. Các món quà lưu niệm và linh vật "Tee Angel", lấy cảm hứng từ kinnari huyền thoại, cũng đã được tạo ra để nâng cao trải nghiệm cho các vận động viên và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.