Công nghệ Game

Khởi tranh Đấu trường Danh Vọng Mùa Đông 2025

Kim Chao
Kim Chao
20/08/2025 10:04 GMT+7

Giải đấu thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam - Đấu trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2025 đã chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mang tính đột phá và chuỗi sự kiện đồng hành sôi động, nhằm tăng gắn kết với cộng đồng người hâm mộ.

ĐTDV Mùa Đông 2025 với sự góp mặt của 8 đội tuyển hàng đầu

Trở lại sau mùa giải quốc nội kỷ lục tại ĐTDV Mùa Xuân 2025, 8 đội tuyển mạnh nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại ĐTDV Mùa Đông 2025. Giải đấu đã chính thức được khởi tranh, là bước chạy đà quan trọng cho hành trình chinh phục các mục tiêu quốc tế sắp tới.

Chính thức khởi tranh ĐTDV Mùa Đông 2025 và chuỗi sự kiện đáng chú ý - Ảnh 1.

"Go Get It" - slogan của ĐTDV mùa Đông 2025

Ảnh: Chụp màn hình

Slogan "Go Get It" tiếp tục thể hiện tinh thần xuyên suốt mùa giải: Vinh quang không dành cho kẻ chờ thời mà thuộc về những ai đủ dũng khí để tiến lên và chiến đấu tới cùng. Thông điệp này không chỉ dành cho tuyển thủ mà còn là lời cổ vũ gửi tới toàn bộ cộng đồng Liên Quân Mobile - những người cùng chung đam mê, góp phần tạo nên sức nóng và bản sắc riêng của giải đấu.

Chuỗi sự kiện nổi bật tại ĐTDV Mùa Đông 2025

Không chỉ tập trung vào chất lượng chuyên môn, ĐTDV Mùa Đông 2025 còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về quy mô tổ chức thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng được đầu tư bài bản. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, mở rộng kết nối với khán giả và nâng cao trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Mở đầu chuỗi sự kiện offline của ĐTDV Mùa Đông 2025 chính là sự kiện Fan Meeting - Anh Trai Liên Quân. Sau những thành công rực rỡ và được đón nhận nồng nhiệt từ mùa giải gần nhất, Fan Meeting - Anh Trai Liên Quân sẽ trở lại và được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, tạo cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ, giao lưu và kết nối gần hơn với các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là tuần thi đấu đặc biệt Super Week. Khác với hình thức thi đấu như nhiều mùa giải trước, giai đoạn 2 - ĐTDV Mùa Đông 2025 sẽ đưa các trận đấu kịch tính lên sân khấu với sự tham gia và cổ vũ trực tiếp từ khán giả. Người hâm mộ có thể tận mắt theo dõi các màn so tài gay cấn, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt và khám phá nhiều hoạt động thú vị. 

Giai đoạn 2 và Vòng PlayOff - ĐTDV Mùa Đông 2025 dự kiến sẽ được tổ chức offline tại TP.HCM từ ngày 6 - 12.10.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Liên Quân Mobile Việt Nam ĐTDV Mùa Đông giải đấu Liên quân
